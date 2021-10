“Llegué bien”, el emprendimiento regional de herramientas para defensa personal

“Llegué bien” son esas palabras que más se esperan en las conversaciones para saber que esa amiga, hermana, prima, conocida llegó segura a destino. Bajo esta premisa surgió, en Corrientes, el emprendimiento de Oriana Núñez quien vende elementos de defensa personal destinados a identidades femeninas. “Nace de la necesidad, pensar que siempre estamos rogando que no pase nada por la calle y queremos volver seguras a casa”, expresó la emprendedora a ElDiario de la Región.

Oriana tiene 23 años, es del interior de Corrientes y es la emprendedora detrás de Llegué Bien, un proyecto que nació en la capital correntina y tomó fuerza desde julio de este año cuando se animó a traer elementos de defensa personal. “Deseamos de corazón que nunca tengas que usarlo”, resaltó la emprendedora en su perfil de Instagram en el que comercializa los diferentes objetos de defensa personal.

“El nombre surge de los mensajes que intercambiamos todo el tiempo. Después de juntarnos y despedirnos nos decimos ‘avísame cuando llegas’ y la respuesta es ‘llegué bien’ y espero que siempre sea esa para todas”, expresó Oriana. También contó que el lema del emprendimiento es «deseo que no lo uses», haciendo referencia al llavero y anhelando siempre el mensaje «llegué bien».

En las publicaciones del emprendimiento también comparte recomendaciones y destacan que “son cosas que no tendríamos que saber, pero son necesarias”, haciendo referencia a la preocupación de estar seguras. Consultada sobre estas herramientas que las mujeres incorporan para sentirse un poco más seguras, Oriana consideró: “El empoderamiento hace que aparezcan estos elementos para tratar de salvaguardarnos de muchas situaciones que corremos día a día las mujeres”.

Sin embargo, la emprendedora también recordó que es un hecho histórico el miedo a transitar seguras: “Las abuelas utilizaban una aguja de tejer o de crochet afilada o las llaves, pero hoy existe la posibilidad de decir tener estos objetos para sentirnos seguras”. “Todo eso me genera estos llaveros. No solamente es un objeto de valor comercial, sino que trae muchas cosas detrás y todo lo que puede generar”, reflexionó.

Quienes compraron algunos de los elementos de defensa personal destacan que “sirve para andar tranquilas”, otras dijeron que “brinda cierta seguridad para andar en la calle” y que era “un emprendimiento que hacía falta”. Consultada por la devolución de las compradoras, Oriana expresó me da la satisfacción de saber que tienen una herramienta más al estar en la calle, que tienen una posibilidad más de que todo salga bien, de poder decir ‘llegue bien, estoy bien, no pasó nada’ o ‘paso esto y me pude defender’.

PRODUCTOS

Los productos que se pueden adquirir son diversos, como la manopla gatito. “La idea es colocárselo en la mano para que funcione como una manopla y en caso de un contacto directo poder atacar las partes blandas del agresor”, explicó la emprendedora. También agregó que “el kubotan funciona casi de la misma manera, es un elemento de defensa personal japonés que simplemente se sujeta, es punzante y tiene el mismo funcionamiento”.

También ofrece gas pimienta y comentó que “lo ideal sería extender el brazo y poder presionarlo a una distancia de un metro o metro y medio del atacante para protegerse una misma del gas pimienta y ganar minutos valiosos para huir”. Otra de las opciones son las tarjetas navajas que “son navajas que simulan ser tarjetas que quitando un seguro y procediendo al armado de la misma se obtiene una navaja”.

Además, cuenta con la alarma aturdidora que “es una alarma pequeña, discreta, tiene una linterna, pero la principal función es que al activarla tiene un sonido súper fuerte, un poco más fuerte que el sonido de las alarmas de los autos”, con la finalidad de disuadir o ahuyentar a los atacantes y llamar la atención en ese momento de alerta.

“Lo último que incorpore es una colita del pelo que tiene un cierre, dentro del cierre se encuentra un tapavaso que es funcional en caso de salir al boliche, comprar nuestra bebida y colocar el tapavaso para evitar que coloquen dentro de nuestra bebida algún tipo de estupefaciente”, detalló Oriana. También adelantó que “la idea es incorporar el kubotan de aluminio que sirven para romper vidrio y corta cinturón que funciona como rompe vidrio ante cualquier tipo de emergencia”.

Los elementos de defensa personal se pueden adquirir en la página de Instagram @lleguebien_ctes. La emprendedora comentó que se coordinan las entregan y también hacen envíos a todo el país.

