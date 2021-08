“Los docentes universitarios somos los últimos convocados para cerrar paritarias”

En una semana donde la docencia universitaria se encuentra expectante tanto por la definición de la paritaria salarial, como por la definición de la vuelta a las aulas en distintas modalidades (presencialidad, bimodalidad, o trabajo remoto). Luego de una reunión informativa realizada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (Adiunne), elDiario de la Región dialogó con la secretaria Adjunta del gremio, Marina Stein para conocer como se dio este encuentro con los educadores de la universidad, “el motivo de la reunión fue de carácter informativo para conocer un poco cuales son las ideas y las problemáticas en general de los docentes, como son la cuestión salarial y la vuelta a la presencialidad en la UNNE”, afirmó.

VUELTA A LAS AULAS

Stein remarcó que la vuelta a la presencialidad es quizás lo que más preocupa hoy a los docentes de la región, por ende, se comunicó lo acordado en la Comisión de Ambiente de Trabajo de la Paritaria Local, “comentamos a los educadores que el 10 de agosto se firmó un acuerdo donde participaron tanto los representantes de los gremios universitarios Adiunne y Codiunne, como los paritarios de la universidad.

Entre los puntos más destacables del documento confeccionado, se estableció con respecto a la presencialidad debe realizarse de forma gradual y que las actividades académicas que vuelven a las aulas son aquellas que por sus especificidades no puedan realizar el trabajo remoto, pero esta no será posible si los docentes a cargo no cuenten con el calendario completo de vacunación (dos dosis).

Además, los grupos de riesgo no pueden ser obligados a volver a las aulas.

También se estableció que la vuelta debe ser consensuado por cada una de las cátedras, atendiendo a las realidades y características de cada una, pero es clave que se consensue con cada docente de acuerdo con sus posibilidades. Con esto enfatizamos que la vuelta a las aulas no puede ser dictaminado por la indicación de un jefe de catedra”, comentó.

La referente gremial explicó que habrá tres posibilidades para el dictado de clases, “nos manejaremos con presencialidad, modalidad o sistema mixto y el trabajo remoto. Pero algo en lo que hicimos énfasis es que en ninguno de los casos debe significar una sobrecarga laboral para la docencia y esto lo establecimos con respecto a lo que significó la conectividad o trabajo remoto donde miles de profesores debían tener una carga máxima laboral de 10 horas y terminaron trabajando 30 horas semanales”, apuntó.

Otro acuerdo que destacó la entrevistada es el derecho a la desconexión, estableciendo días y horas donde el sector administrativo puede comunicarse con los docentes en esa franja horaria enmarcada.

“CARÁCTER DE LEY”

“Algo que quiero destacar es que todo lo acordado tiene carácter de ley, porque al estar enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo, no puede ninguna reglamentación existente en la universidad imponerse; ya que ha sucedido que la rectora sacó una reglamentación en consonancia con la resolución dictaminada por el gobierno nacional que llamaba a la vuelta a la presencialidad para aquellos que contaban con una sola dosis, pero dirigido a la administración pública y de esto se tomó la rectora para convocar a la vuelta a las aulas, lo cual no corresponde porque al nosotros tener nuestro convenio esta por arriba de esa resolución. Y esto al ser un acuerdo no necesita ninguna rubrica más que la de quienes participan en la Comisión en carácter de paritarios, por lo que no se necesita la aprobación ni de la rectora ni del Consejo Superior. La reunión fue para comunicar esto a los docentes, ya que muchos no lo sabían. Lo que si aclarar que cada Facultad vera como adaptarse con sus particularidades.

Desde nuestra parte apoyamos la vuelta a la Universidad, porque somos trabajadores presenciales y claro que habrá excepciones de carreras, pero fundamentalmente somos trabajadores presenciales, pero debemos hacerlo de manera cuidadosa y respetando las condiciones sanitarias”, relató Stein.

“SOMOS LOS MÁS DESTRATADOS”

Por último, la secretaria Adjunta de la Adiunne, afirmó que la docencia se encuentra expectante a la respuesta de parte del gobierno nacional para la convocatoria a una nueva reunión para definir la paritaria docente, “estamos aguardando por lo que ofertará el Ministerio de Educación nacional, ya que la misma debió haber sido presentada la semana pasada siendo que el gobierno se comprometió a presentarla, pero esto no sucedió

Nuevamente los docentes universitarios somos el último sector en ser convocados para cerrar paritarias, ya que todos los demás ya lo han hecho.

Ahora a fines de agosto con más del 30% de inflación estimada, nosotros llegaríamos a cobrar un 19 por ciento, dado el acuerdo salarial a la baja que los docentes decidimos no firmar el 7 de mayo y que sí lo hicieron el resto de las federaciones pese a ser un mal acuerdo salarial que nos dejaba muchos puntos por debajo de la inflación con una gran perdida del poder adquisitivo para los educadores. Por esto nos adherimos al estado de alerta comunicado por Conadu ya que si no nos llaman deberemos realizar algún tipo de medida de fuerza para reclamar la convocatoria que en teoría debería ser esta semana.

Si bien se valora el gesto de Nación de aceptar el pedido de reapertura paritaria, la verdad es que los profesores hemos sido los más destratados por parte de ellos, por lo que estamos expectantes a la oferta que nos pueden presentar en estos días”, finalizó.