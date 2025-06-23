Los fines de semana largo de junio dejaron un gasto 28% menor al de igual mes de 2024

Durante los dos fines de semana largos de junio –uno en conmemoración de Martín Miguel de Güemes y el otro por el Día de la Bandera– se movilizaron 2.162.750 turistas en diferentes destinos de Argentina. El gasto total fue de $412.372 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los datos muestran una retracción respecto del mismo período del año pasado. En 2023, los dos fines de semana feriados comprendieron siete días en total. En 2024, con un día menos, la cantidad de personas que viajaron fue un 16,6% inferior. A su vez, el gasto medido a precios constantes cayó 27,9 por ciento.

El informe señala un cambio en los hábitos de consumo. “Esto refleja un turista más austero, que, si bien recortó gastos en servicios recreativos y en compras comerciales, su principal ajuste fue reducir su estadía”, informó la CAME. El tiempo promedio de permanencia fue de 2,2 noches, frente a las 2,9 noches registradas en 2023.

Durante ambos fines de semana, las 24 provincias argentinas organizaron actividades para atraer visitantes. Hubo celebraciones patrias, festivales regionales y propuestas gastronómicas y culturales. Según el informe, “durante los dos fines de semana largos de junio las 24 provincias argentinas desplegaron una intensa agenda cultural, natural y gastronómica, con festejos patrios, eventos regionales y propuestas turísticas para todos los gustos”.

La CAME observó que, a pesar de las restricciones económicas que afectaron el consumo en algunos destinos, se mantuvo una buena dinámica del turismo de cercanía. También destacó el impacto positivo en ciudades con eventos masivos. “Aunque el contexto económico limitó el consumo en varios destinos, hubo una buena respuesta del turismo de cercanía, picos de ocupación en ciudades con eventos masivos y reconexión con paisajes, sabores e identidades locales”, señaló la entidad.

En ese sentido, se mencionaron experiencias como el turismo rural en Lobos, la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga en Ushuaia y el regreso del Turismo Carretera en Misiones. “Cada provincia apostó a fortalecer su propuesta de valor y mantenerse vigente en la agenda de escapadas nacionales”, indicó la CAME.

El informe también incluyó un balance del primer semestre del año. En los cinco fines de semana largos celebrados hasta el momento, se contabilizaron 8,8 millones de turistas que se desplazaron por distintas regiones del país. Ese movimiento generó un impacto económico estimado de $2.103.791 millones, lo que equivale a aproximadamente USD 1.821 millones.

“El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales”, destacó el comunicado. Las escapadas favorecieron a miles de pequeñas y medianas empresas, tanto en forma directa como indirecta.

Aunque el informe remarcó una reducción en la duración promedio de las estadías y en el nivel de gasto, el flujo turístico sigue siendo elevado. “El número de viajeros sigue mostrando una fuerte adhesión al turismo interno como opción de descanso y recreación”, sostuvo la CAME.

Para la entidad, los fines de semana largos continúan siendo una herramienta central para sostener el turismo durante los meses de temporada baja. “Esto consolida a los fines de semana largos como una herramienta clave para sostener el movimiento turístico durante la temporada baja”, concluyó.