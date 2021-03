Los Frentones: trabajadores de  la ATE Verde y Blanca, en alerta y asamblea

Trabajadores de la Municipalidad de Los Frentones, nucleados en la agrupación Verde y Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se convocaron a una asamblea frente a “los abusos de autoridad, la persecución y violencia laboral que ejerce la intendenta, Judith Gómez”.

Desde el sindicato aseguran que “desde que asumió la intendenta un grupo de más de 20 trabajadores y trabajadoras tanto de Los Frentones como de Río Muerto, vienen sufriendo todo tipo de atropellos que vulneran sus derechos”.

Recordaron que “el 20 de enero de 2020, 25 trabajadorxs de planta permanente fueron presionados a rechazar sus nombramientos para pasar a contratos o eran despedidos, de ellos, 20 compañerxs no aceptaron ese apriete, lo que culminó con los despidos y, mediante la organización, la lucha sindical y la justicia, el 11 de agosto del 2020 fueron reincorporados mediante dos fallos judiciales”.

No obstante, aseguraron que “la persecución y la violencia laboral no ha cesado, lxs compañerxs siguen siendo hostigados, en medio de un contexto difícil de emergencia sanitaria. En diciembre de 2020, una compañera de Río Muerto fue despedida sin ninguna causa y justificación alguna, tenemos compañeras y compañeros que han sufrido descuentos de manera arbitraria e ilegal, por supuestas faltas injustificadas, de las cuales tenemos documentaciones que nos respaldan y no han sido aceptadas para la devolución de esos descuentos”, contaron sobre los últimos hechos denunciados.

En tanto, también reclamaron “la falta de elementos e indumentarias para el trabajo” y detallaron que “las condiciones de las mismas ha llevado a percibir sanciones a los trabajadores que consisten en suspensiones sin goce de haberes”. Explicaron además que “quienes realizan sus tareas en las calles no teniendo permisos para desayunar, tomar agua, ni ir al baño”.

“Los traslados o reubicaciones de manera intempestiva es un accionar permanente y la falta de lineamiento en el trabajo es otra de las causas violentas hacía los y las compañeras. La baja de categoría a compañerxs de manera ilegal, la suspensión de licencia a aquellxs que pertenecen al grupo de riesgo y retiros voluntarios impuestos se suman a la lista de denuncias que venimos realizando”, enumeraron sobre las demandas, muchas de ellas llevadas a la Justicia, que aseguran no tuvieron “respuestas de la intendenta”.

La asamblea definió solicitar “un espacio de diálogo con la autoridad de Los Frentones para resolver este conflicto y que cese la persecución y violencia, que se respeten los derechos de los y las trabajadoras municipales”.

También reclamaron “un ámbito con las autoridades para tener una discusión de política salarial, teniendo en cuenta que no han percibido ningún tipo de aumento. Exigimos el cese de la persecución y la violencia, exigimos que se respeten nuestros derechos y la reincorporación inmediata de nuestra compañera de Río Muerto”.