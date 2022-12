Los hijos de Marilú esperan una sentencia judicial para acceder a la ley Brisa

Los hijos de Marilú Robledo, víctima de femicidio esperan la sentencia de la jueza de Niñez y Familia, Laura Varela, para poder acceder a las asignaciones establecidas por la ley Brisa para hijos e hijas de víctimas de femicidios.

El 15 de octubre del 2021, Marilú Robledo fue asesinada por su expareja, Héctor Daniel Gutiérrez, quien horas después, se quitó la vida. Del aberrante hecho de violencia machista fueron testigos sus tres hijos, menores de edad. También fue herido de gravedad su actual pareja, Lucas Cáceres, no vidente, fue intervenido quirúrgicamente en al menos dos oportunidades.

Juan Carlos Robledo, hermano de Marilú y su mamá están a cargo de los niños, de los cuales el mayor posee una discapacidad y, desde enero no percibe la pensión correspondiente a causa de que no existe una medida judicial que otorgue la tutela legal de los chicos a su tío y abuela.

“Si no está la sentencia de la tutela no podemos tramitar la continuidad de la pensión de mi sobrino ni de la Ley Brisa, es un derecho que está retenido por la Justicia y necesitamos que se resuelva porque mis sobrinos actualmente están totalmente desprotegidos económicamente”, aseguró a elDIARIO, Juan Carlos. “Es un derecho retenido”, agregó.

El hermano de Marilú explicó que desde el femicidio, los chicos recibieron un ayuda económica de emergencia del Gobierno provincial y también tienen acompañamiento de la Unidad de Vicegobernación creada para acompañar a familiares y víctimas de la violencia machista.

Sin embargo, hace un año que se inició el trámite en la Justicia para que la tutela de los chicos quede a cargo de Juan Carlos y su mamá porque “hasta el momento no hay una persona responsable legalmente hasta el día de hoy, si hay que hacer trámites no podemos porque no tenemos la tutela legal. Nuestra abogada hace un mes presentó el pedido de sentencia y hace una semana otro, pero no tuvimos respuestas”, dijo.

“Mis sobrinos solo perciben asignación, dos niños, y el más grande pero no percibe su pensión por discapacidad desde enero por el retraso de la sentencia de la Jueza Laura Varela, en este momento los sostenemos económicamente nosotros, pero son niños, tienen necesidades y derechos que debemos proteger”, agregó.

LEY BRISA

La ley Nº27.452 “Brisa” reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género.

La pensión está destinada a las personas menores de 21 años cuya madre, padre o progenitor o progenitora afín murió a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia; las personas con discapacidad, perciben la asistencia de manera vitalicia.

El problema es que, muchas víctimas de femicidios, no acceden al beneficio debido a las trabajas judiciales. En la mayoría de los casos es por el retraso en la sentencia de femicidio, en otras, como el caso de los hijos de Marilú, porque no hay una sentencia de tutela legal firme.

Tras un encuentro con la secretaria del Juzgado, la familia, solicitó la agilización del trámite, sin embargo, las autoridades judiciales advirtieron que la sentencia podría recién estar el año que viene. A la par, el Juzgado tramita con Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que la pensión por discapacidad sea depositada en una cuenta judicial hasta tanto se resuelva la sentencia.