Los IES rechazan la creación del Comité de Calidad y Equidad Educativa

CARTA ABIERTA

«Los abajo firmantes: estudiantes, docentes, delegadas/os, congresales, consejeras/os de diferentes institutos del Chaco nos dirigimos a la comunidad educativa para informarles:

Los I.E.S. públicos de la provincia del Chaco se gobiernan democráticamente. Poseen cuerpos colegiados (consejos directivos), donde están representados todos los claustros: estudiantes, egresadas/os, docentes y administrativos, es decir, existe el co-gobierno.

También hay espacios de decisiones estudiantiles como lo son los centros de estudiantes, cuerpos de delegadas/os y agrupaciones.

Todos los miembros de los consejos directivos son elegidos por sus pares y las autoridades (Rectoras/es y Vicerrectoras/es) son elegidas por el voto de todos los estamentos mencionados. Lo mismo ocurre con los centros de estudiantes y cuerpos de delegadas/os estudiantiles y docentes.

Las/los Rectores se reúnen en Asamblea y deciden allí todas las cuestiones que atañen a las instituciones de Educación Superior. También eligen a los representantes de cada Regional Educativa, quienes pasan a integrar el Comité de Rectoras/es.

Así está pensado asegurar la democracia en las instituciones de Educación Superior; pero lo que ocurre en la realidad, y lo que la comunidad educativa debe saber, es que muchas/os Rectoras/es, una vez elegidas/os, se manejan por conveniencia político partidaria, sectorial, personal, o bien ceden ante las presiones del gobierno, que los amenaza con cerrar las instituciones, carreras o quitarles todo apoyo.

Debido a esto, dejan de pensar y hacer lo que sus representadas/os y las instituciones que dirigen necesitan y deciden a espaldas y en contra de los intereses de la comunidad.

Sólo un grupo de Rectoras/es pelean en solitario por la Educación pública y gratuita, dentro de la Asamblea y del mismo Comité.

Ofrecemos como ejemplo que en febrero este Comité de Rectores se reunió y aprobó, a espaldas de todas/os las/los Rectores, consejos directivos, docentes, estudiantes, centros de estudiantes y delegadas/os, un Consejo de Planificación de carreras, integrado por empresarios, intendentes, diputados, el Consejo Económico y Social (CONES), la CTA, ATE, Universidades, pero que NO TIENE EN SU SENO a las/los representantes docentes ni estudiantiles.

Por otra parte, para tratar cuestiones centrales de la educación superior, se realizaron las dos primeras jornadas del Congreso Pedagógico, en las cuales las y los docentes de todo el Chaco se reunieron, eligieron congresales, iniciaron el debate sobre varias problemáticas y tomaron algunas decisiones acerca del nivel, reunidos en Asamblea. En todas ellas hubo también críticas a cómo estaba planteado el mismo Congreso y propusieron cambios al respecto.

Posteriormente, el gobierno intenta cerrar los profesorados de formación docente, argumentando, por un lado, que sobran profesorados y por otro lado , apoyando la apertura de los mismos, pero arancelados y a distancia (en algunos casos), dictados por Universidades o instituciones privadas.

La idea de la gestión de la provincia es que en los Institutos de Educación Superior se dicten sólo tecnicaturas y que la formación de docentes se destine a las Universidades.

Cuando las/los docentes y estudiantes nos organizamos y logramos frenar el cierre masivo de los profesorados, el gobierno cambió de estrategia y, por un lado, hoy realiza una ofensiva intentando, y logrando, en varios casos, cerrar carreras y/o cursos en varios institutos, esta vez atacandolos por separado. Prueba del intento de cierre masivo de los profesorados es que las clases empezaron en junio/julio y que aún no tenemos la habilitación de las mismas, a pesar que el 2 de octubre terminó el primer cuatrimestre.

Por otro lado, el Ministerio suspende, a través de una Resolución Ministerial el Congreso Pedagógico y manda hace unos días un proyecto a la Asamblea de Rectores para que ésta lo apruebe en esa misma sesión. Se vale para ello del Comitè de Rectores que responde, en su mayoría, al oficialismo y que por lo mismo y sus desmanejos no goza de legitimidad ninguna en la comunidad de la educación superior. Ante el reclamo de las/los Rectores, en relación con el desconocimiento sobre la propuesta, la Asamblea de Rectores logra posponer su tratamiento para el 7 de octubre próximo.

Este proyecto pretende crear un Comité Provincial de Calidad y Equidad Educativa de la provincia del Chaco, cuyo fin es evaluar a los institutos, utilizando para ello el Dispositivo de Evaluación Chaqueño (DECh), que tiene como objetivos, entre otros «…brindar insumos y evidencias para la toma de decisiones en la planificación de políticas educativas y la reorganización de las actividades educativas para el ciclo lectivo 2021…».1

Mediante el DECh se pretende «…generar información que le aporte datos a la provincia para la toma de decisiones en la búsqueda de la igualdad educativa alcanzando así la calidad de la misma…» 2

Esto nos lleva a entender, claramente, que este Comité tiene como meta el impulso y la legitimación de los cierres de carreras que no alcancen los standards pretendidos por una gestión Provincial que declaró públicamente que en el Chaco hacen falta tecnicaturas (¿para cuál sector productivo? ) y están de más los profesorados.

Esto traerá como consecuencia muchas/os docentes sin trabajo, alumnas/os sin la posibilidad de elegir la carrera que quieren estudiar o terminar la que iniciaron.

Por todo lo expuesto decimos NO a la creación de un Comité que pretende el achique de la Educación pública, libre y gratuita, que, de aprobarse, no tiene legitimidad alguna, pues debe estar apoyado por todos los claustros, los cuales no fueron consultados.

Esta pretendida transformación adquiere más gravedad, cuando se quiere realizar en el contexto de pandemia y ASPO que nos impide movilizarnos e incidir en las decisiones que afectan a la comunidad toda.

Por último decimos: este gobierno pretende evaluar a los institutos, siendo que jamás brindó apoyo presupuestario ni de ningún otro tipo a los mismos y con ello impulsó el deterioro actual en el que éstos se encuentran, ya que sólo cuentan con los recursos que docentes y estudiantes ponen a disposición para que así funcionen.

Algo más perverso es imposible de imaginar.

Nos declaramos en estado de alerta, exigimos la urgente habilitación de las carreras, que detengan el cierre de los profesorados y que no se apruebe la creación de este Comité que viene a arrasar con los profesorados y, con ello, con los derechos de la comunidad educativa».

