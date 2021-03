“Los médicos trabajan casi 90 horas semanales para no cobrar una miseria”

Esta semana, los médicos que trabajan en el hospital Perrando y en el pediátrico “Avelino Lorenzo Castelán” realizaron movilizaciones durante las jornadas del martes y miércoles en busca de respuestas a la problemática salarial que se agravó sensiblemente durante la pandemia.

Gallard detalló a radio Facundo Quiroga los reclamos expuestos por los médicos durante las movilizaciones, “la verdad es que hay reclamos que son urgentes y otros que viene de larga data, por los cuales venimos luchando incansablemente para que se cumplan”.

En primer lugar, la referente de la Gremial Médica Hospitalaria deslizó, “a la fecha, los médicos que han hecho guardia durante las fiestas de fin de año siguen sin cobrar estas prácticas, siendo la primera vez en mucho tiempo que no se está cumpliendo con el pago de éstas. Además, los residentes de ingreso que entran a realizar una capacitación, debido a la burocracia administrativa-la cual esta desde siempre- no han podido cobrar un centavo de los cuatro meses que llevan de trabajo”.

“Otra cuestión, es el irrisorio aumento que nos han ofrecido, ya que se ubica muy por debajo del índice de inflación. Esto hace que los sueldos sean miserables, ya que lo que cobra un médico que trabaja 40 horas ronda los $27 mil de salario real, mientras que uno de tiempo completo-que tiene bloqueado el título- ronda entre los 50 y 60 mil pesos dependiendo de la antigüedad, por lo cual para redondear un ingreso económico digno todos recurren a realizar horas guardias. Esto nos deja un panorama de profesionales sacrificados, porque terminan completando entre 75 y 90 horas semanas de guardia, terminando totalmente agotados”, afirmó.

Gallard también resaltó que son muchos los médicos que se han ido del sistema sanitario público y que esto se traduce en la falta de atención adecuada en los hospitales, “un claro ejemplo son los muchos centros de salud de la provincia que en estos momentos no tienen pediatra”, mencionó.

DIALOGO

Al ser consultada si fueron convocados a una mesa de diálogo con el Ejecutivo, Gallard replicó, “en plena pandemia nos convocaron desde el Ministerio de Salud, donde obviamente éramos absolutamente esenciales, pero lo que no quieren entender es que lo seguimos siendo y con escaso número de médicos que esta quedando realmente el sistema va a colapsar.

Hubo una reunión de política salarial en marzo del 2020, donde entendimos y aceptamos un 7 % de aumento con la condición de que 30 días después nos íbamos a volver a reunir, pero esto nunca sucedió.

Luego tuvimos otra convocatoria hace relativamente poco con el secretario de Economía, Pérez Pons y la ministra de Benítez donde nos presentaron un decreto ya firmado de apenas un 10% de aumento, por lo que no hay dialogó sino más bien un monologo por parte del Estado”.

BONO COVID

“Otra cuestión indígnate fue el bono Covid-19, que fue muy promocionado y que terminó significando un extra de solo 5 mil pesos, de los cuales muy pocos cobraron las cuatro cuotas, ya que la mayoría solo pudo cobrar en dos ocasiones. Es más solo el 30% de los profesionales de salud pudieron cobrar este bono, siendo que hay entidades autárquicas del Estado que recibieron esta bonificación por $7000 durante más de seis meses. Además, nos encontramos que los médicos tenemos un básico de 17 mil pesos y otras áreas del Estado rondan en básicos de $40 mil. Y todas estas cuestiones son los que determina que solo en 2020, un 20% de los profesionales se hayan ido del sistema”

RESIDENTES

La referente de los médicos enfatizó que los residentes se encuentran con un sistema que no los respeta y que causa una decepción enorme en ellos, ya que un claro ejemplo de esto son los cuatro meses que vienen trabajando y que no han logrado percibir nada de los salarios que les corresponden, “esto hace cada vez más difícil la cobertura de los cargos, de hecho en los dos últimos años entre un 40 y 50% de los cargos ofrecidos han quedado desiertos porque los ingresantes no les interesa entrar a formarse dentro de un sistema que no los respeta”, comentó.

MEDIDA DE FUERZA

Por último, Gallard aclaró que si bien se han movilizado esta semana nunca dejaron de atender las emergencias o urgencias, dejando sin atender lo programado. “Vamos a continuar con las medidas hasta que nos escuchen y nos hagan una oferta lógica. Pero sobre todas las cosas soluciones a la tremenda burocracia administrativa que hace un profesional este sin cobrar por tantos meses”, finalizó.