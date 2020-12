Los Pumas son “tontos dañinos” según lo expresó el Indio Solari

Luego de la viralización de los tuits discriminatorios y xenófobos posteados -en 2011 y 2012- por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, integrantes de Los Pumas, el país salió a criticarlos. Y, no solo gente ligada al deporte, sino también desde el ambiente artístico, como es el caso del Indio Solari, uno de los músicos más reconocidos del país.

Solari, desde su cuenta oficial de Instagram, compartió una foto que contenía una respuesta que hizo a otro usuario. No menciona a Los Pumas, pero sí lo hace indirectamente. «No me gusta descender del mismo árbol de la historia de estos muchachitos. Dicen los que saben que toda la humanidad desciende de una negrita africana. Lo que torna estúpida toda discusión de la comparación entre razas», comenzó.

Y, cerró, con un claro mensaje que sí apuntaría contra los acusados: «Estos jovencitos están convencidos que son algo especial y en esa voluntad aristocrática se transforman en unos tontos dañinos».

«EL PROBLEMA ES MÁS PROFUNDO»

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, mostró preocupación tras el escándalo en Los Pumas. “Hablé con el presidente de la UAR (Marcelo Rodríguez), me preocupa muchísimo; pero, no es nuevo. La medida puede ser ejemplar y la toman atinadamente (fueron suspendidos y a Matera se le sacón la capitanía), aunque el problema es mucho más profundo. La solución no viene solo con este castigo. Merece una mirada mucho más amplia”, expresó.

A su vez, recordó el asesinato de Fernando Báez Sosa en enero: “No olvidemos que venimos de comenzar un año con el asesinato de un chico en manos de un grupo de rugbiers. No quiero estigmatizar, pero sí creo que hay que trabajar mucho en el mundo del rugby”.

Por último, dijo que hay que atravesar “un proceso similar al que construyó en términos de cambios culturales el feminismo”. Y, sentenció: “Cuando leés los tuits, sale lo peor de la Argentina, un odio de clase y es para replantearse cosas muy profundas”.

PODOROSKA, NUEVA IMAGEN DE LA WTA

La notable temporada de Nadia Podoroska comenzó a sembrar sus frutos: la rosarina es una de las protagonistas de la campaña de la WTA (Asociación de Tenis Femenino), que presentó una nueva identidad corporativa después de 10 años en la que se redefine como una organización colectiva de jugadoras y torneos inspiradores.

La tenista de 23 años, fue una de las deportistas que más creció este año, cuando llegó a las semifinales de Roland Garros (proveniente de la clasificación) y accedió entre las 50 mejores del ranquin mundial (terminó en el puesto 47).

La nueva campaña «WTA For The Game», que tendrá un nuevo logo, una de las figuras es Podoroska junto con la australiana Ashleigh Barty (N° 1), la japonesa Naomi Osaka (3) y la juvenil estadounidense Coco Gauff (48).

HOLYFIELD DESAFIÓ A TYSON

El excampeón mundial peso pesado, el estadounidense Evander Holyfield, volvió a invitar ayer para un combate exhibición a su compatriota y también exmonarca Mike Tyson al ofrecerle «volver a bailar sobre un ring».

El expugilista de 58 años le dijo a Tyson, que el pasado sábado hizo un combate exhibición ante Roy Jones: «No más espera. Subamos al cuadrilátero y bailemos una vez más, Mike. Es hora de darle al mundo lo que todo el mundo quiere ver».

Holyfield le ganó dos veces a Tyson y ambos demostraron que están en buena forma, especialmente Tyson, a quien se lo vio que con 100 kg. ante Jones con un estado físico impecable, a sus 54 años,

EL PREOLÍMPICO, EN BUENOS AIRES

El Preolímpico de boxeo (de América) rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, que iba a ser en marzo de 2020 y suspendido por la pandemia, ratificó su sede original: se disputará en Buenos Aires.

De no mediar imprevistos, la competencia será desde el 6 hasta el 13 de mayo de 2021, con organización del Boxing Task Force del Comité Olímpico Internacional (COI) y con colaboración del Comité Olímpico Argentino (COA), según le informaron desde la Federación Argentina de Box (FAB) y otorgará 33 plazas para varones y 16 para las mujeres, mientras que los que no logren obtener una de esas plazas tendrán revancha en el Preolímpico Mundial.

A su vez, la selección argentina de boxeo (que actualmente sigue con su concentración en Santa Teresita) confía en contar con todos los boxeadores, incluyendo Brian Arregui, Francisco Verón y Mirco Cuello, quienes saltaron al profesionalismo.