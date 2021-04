Los restos no son de Maira Benítez y la búsqueda sigue

Un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) contradijo la pericia odontológica del Instituto Médico Forense de Chaco, que en 2019 certificó que los restos óseos hallados en Villa Ángela correspondían a Maira Benítez, y confirmó que son de un hombre.

Silvana Cantero, abogada de Antonia Morán, explicó a elDIARIO de la Región que el informe, que ya lleva varios días en sus manos se trata de una pericia de ADN realizada por el EAAF que arrojó que los restos hallados no son de Maira y ni siquiera son de una mujer, son de un hombre.

Explicó que aún esperan la pericia antropológica también a cargo del Equipo Argentino, que indicará las características de los huesos y adelantó que, con la información completa, se analizará y decidirá cómo avanzar en la causa apuntando a la responsabilidad del profesional forense de la justicia local y la posibilidad de encubrimiento.

Además, con el contundente resultado de las pericias, Canteros y Morán se abocarán a continuar la búsqueda de Maira, en una lucha que lleva casi ya cinco años.

DUDAS

Canteros recordó que fue a fines de 2019 que el perito odontológico del Instituto Científico, Médico Forense del Poder Judicial realizó una pericia odontológica sobre un maxilar cotejado con un informe odontológico del Centro de Salud donde se atendía Maira y de esa manera concluyó que esos huesos eran de Maira. Por otro lado, se dijo “no encontramos rastros genéticos en los huesos por lo tanto no podemos realizar el cotejo de ADN”.

Las conclusiones despertaron dudas y Canteros consultó a profesionales que “esencialmente” coincidieron en que el perito no pudo confundir una mandíbula femenina de una mandíbula masculina. “Eso me obliga a pensar que no hay solamente una responsabilidad profesional, si no que hasta podría haber una posibilidad de encubrimiento”.

Con los resultados de la pericia antropológica, la abogada espera avanzar en las presentaciones respectivas: la denuncia por encubrimiento y la responsabilidad profesional de este perito.

Por otra parte, el nuevo informe empuja a continuar la búsqueda para lo que la querella hará las consultas y análisis necesarios “para saber cómo seguir” y teniendo en cuenta que ya pasaron casi cinco años de la desaparición apunta a “pensar otras estratégicas de búsqueda ahora”.

DÓNDE ESTÁ MAIRA

La mamá de Maira también habló del informe del EAAF que confirmó la intuición que la marcó todo este tiempo: “Estuve tranquila. Y cuando recibí el informe, le dije a mi abogada ‘seguimos con la misma pregunta, la pregunta de siempre ¿Dónde está Maira?’”, contó en declaraciones a radio Natagalá.

“No quise recibir los restos por intuición de madre. No sentí que esos restos eran de Maira, que me correspondía recibirlos”, recordó.

Apuntó además a la responsabilidad de Rodrigo Silva, condenado por homicidio: “Él es el dueño de la verdad, él sabe lo que pasó con Maira. Está condenado a 21 años de prisión, pero jamás dijo nada. Ya pasaron cuatro diciembres. Ella está presente todos los días y la pregunta también: ¿Dónde está Maira?”.