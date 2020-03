Los trabajadores de Atento exigen trabajo domiciliario

Hoy, a partir de las 15, los trabajadores del servicio de call center Atento, ubicado en Arturo Illia 843, decidieron colgar las vinchas auriculares y protestar por las condiciones insalubres en que se encuentran a pesar de la declaración de Emergencia Sanitaria y la serie de medidas para contrarrestar el avance del COVID-19 en la provincia, dictadas por el Gobernador Jorge Capitanich.

“El reclamo es porque estamos dentro del sindicato de empleados de comercio, no prestamos servicios esenciales (como se aclara en el decreto) y aun así nos obligan a ir. Estamos hacinados y, en caso de no asistir nos indican que se aplicarán descuentos” comentó un operador al elDIARIO de la Región.

Una trabajadora de Atento dijo a este medio que “Vamos por nuestro derecho a la salud. Estuvimos varios días sin agua y ni hablar de la limpieza de los boxes. Encima, el personal de limpieza también sufre, recién ayer le dieron guantes y no hay productos de limpieza, solo un Lisoform. Ellos están protestando con nosotros”.

“Hoy nos dieron un pequeño pote de alcohol en gel para 80 personas. Es una burla, todos tenemos familias. No nos dicen nada, pero vamos a seguir para que las medidas las tomen frente a nosotros porque esta mañana, cuando Konecta protestó, las autoridades dijeron que iban a dialogar con los líderes, luego no tuvieron más respuesta y su situación quedó en la nada”.

EL DECRETO

En el decreto provincial 433/2020 se dispone el cese total de actividades comerciales, industriales, de construcción y de servicios, tanto públicos como privados. Sobre ello, el personal de Atento rechazó que estén excluidos del aislamiento obligatorio.

No obstante, dicho decreto establece que se deben cumplir algunas condiciones específicas para funcionar. Uno de las medidas es “mantener al menos un puesto de trabajo intermedio entre cada operador, no pudiendo superar en ningún momento una ocupación superior al 50% de la capacidad instalada”.

Con énfasis en ese ítem, los trabajadores de Atento y Konecta de Resistencia se manifestaron en sus lugares de trabajo. “No hicieron ninguna modificación, seguimos todos amontonados” revelaron a este medio.

Si bien no todas las campañas funcionan de la misma manera, en principio, los supervisores de Atento informaron que, para poder trabajar desde sus domicilios, los operadores debían contar con una PC con Windows 10. En este punto, indicaron que es un programa avanzado y que no todos tienen acceso.

LA POLICÍA

Durante la movilización, agentes de la policía se acercaron al lugar y labraron un acta. “Dijeron que elevarían el acta a Fiscalía, pero ustedes saben que, como mínimo, tendremos una respuesta en 6 meses” lamentó otro trabajador.

SÁENZ PEÑA

En la sucursal Atento de Sáenz Peña, las autoridades de la ciudad dieron la orden de desalojar y cerrar el establecimiento a las 17. A esa hora, la campaña para la tarjeta Visa en Atento estaba evaluando el trabajo domiciliario.

BURLA DE LA EMPRESA

Otro factor que desató el descontento de los trabajadores fue que, mientras se manifestaban, en la cuenta de Instagram @climalaboralchaco (manejada por la empresa Atento) circularon una serie de imágenes de operadores en sus hogares y frases como “Ya empezamos a implementar el teletrabajo en las diferentes campañas de Atento Chaco #yomequedoencasa”.

En otra publicación se afirmó que “Se aplicó el pánico biométrico hasta el 01-04, una medida para evitar que se registren las huellas dactilares” a lo que el personal respondió “¿Y los teclados, mouses, puertas y baños con los estamos en contacto?”.

ATACC

Desde la Asociación De Trabajadores Argentinos De Centros De Contactos publicaron un video explicativo y un documento con medidas preventivas para el COVID-19 que “aplica a todos los trabajadores, proveedores, clientes y toda persona que ingrese a las instalaciones de las empresas del sector”.

Entre otras medidas que indican el accionar ante casos sospechosos, el documento recomienda:

*Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

*Utilizar alcohol en gel cada vez que se toque una superficie de uso común (llaves de luz, picaporte, puertas, barandas, artefactos, botones de ascensor, etc.).

*Desinfectar con solución sanitizante (alcohol diluido al 70%) los espacios de trabajo (box, escritorio, celular, teclado, mousse, etc.).

Sobre ello, el gremio alentó a todos los trabajadores de calls centers a hacer cumplir esta reglamentación en sus puestos de trabajo. “Recién hace unos días pusieron jabón en los baños y alcohol en gel en algunos sectores, pero son muy pocos para todo el caudal de gente que está en constante contacto” señaló un operador a este medio.

EL C.E.C

Por su parte, miembros del Centro de Empleados de Comercio arribaron al edificio durante la protesta e instaron a quienes se manifestaron a volver a sus puestos. En respuesta, muchos operadores se mostraron indignados y propusieron una desafiliación masiva. “De los 250 que somos, cerca de 200 estamos en el C.E.C. Van a notar cuando nos demos de baja” precisaron y sumaron que “No nos van a callar con una bolsa de mercadería o un parque”. “En 8 años y medio que estoy en Atento, nunca vi ni escuché que Comercio haya solucionado algo. Es más, sólo pone trabajas a la ATACC” comentó otro trabajador.

EN 13 PAÍSES

Cabe mencionar que Atento tiene sucursales en 13 países, y cuenta con más de 150.000 empleados. Si actúan como en la sede Chaco, significa un potencial riesgo de contagio del virus a nivel mundial.

KONECTA

Un trabajador de la empresa Konecta informó hace instantes a este medio que «Estamos con personal reducido. Atienden en el mismo horario pero en su turno. Los que no tenemos internet igual venimos».

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Ante la sospecha de alguna persona infectada por coronavirus, comunicarse al servicio de Emergencia Nacional 107 o al 0800-222-3444.