«Los vivos que están especulando con el ahorro de la gente van a ir presos»

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, apuntó contra los «4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje», a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: «Hasta que no los vea presos, no paro».

«Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso», afirmó Massa durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En ese sentido, Massa aseguró que «con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente».

«Yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro», subrayó Massa.

Massa formuló esas declaraciones en el marco de una reunión con los principales empresarios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en la que tenía a su lado al titular de la entidad, Natalio Grinman, y al presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian.

Al igual que en los días previos, el mercado cambiario vivió una fuerte presión que, en el caso particular de las dos últimas jornadas, fue disparada por la recomendación que realizó el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, de no renovar los depósitos a plazo fijo en pesos debido a que la moneda argentina «no puede valer ni excremento».

Ayer, los dólares bursátiles mantuvieron su tendencia alcista y marcaron nuevos récords nominales de cotización, con un incremento del 0,6% en el caso del dólar MEP, que cerró en $844, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $954 al final de la jornada, con un incremento de 8,2%.

De esta forma, el dólar MEP tuvo su mayor alza desde las PASO en las últimas siete jornadas cambiarias y alcanzó un récord de cotización nominal al acumular un incremento de 20,5% en lo que va del mes.

En tanto, el CCL retomó la racha alcista que traía en las últimas semanas y que había frenado el miércoles último, al marcar un nuevo máximo de $984, con lo que acumula una suba de 15,9% desde que comenzó octubre.

Por su parte, el denominado dólar «blue» o informal también marcó un récord al anotar un salto diario de $65 y alcanzar los $1.010 por unidad.

En el mercado cambiario, el Banco Central vendió este martes US$ 220 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), confirmaron a Télam fuentes oficiales.

De esta forma, la autoridad monetaria acumula un saldo neto negativo de cerca de US$ 470 millones en lo que va de octubre.

REPUDIO A MILEI

Las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei generaron el repudio de economistas y de dirigentes, tanto de Unión por la Patria (UxP) como de Juntos por el Cambio (JxC), así como del sector bancario, quienes consideraron que el espacio libertario ejerce «terrorismo económico».

«Es de un grado de irresponsabilidad enorme. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Es un canalla de candidato a presidente, no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina, ni los argentinos», opinó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi, en declaraciones a Radio Delta.

Desde UxP, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al hablar en un acto en la Universidad de Lanús, sostuvo que «la corrida o la situación de presión sobre el dólar es históricamente algo bastante frecuente cuando se aproximan elecciones, incluso cuando ganaba (Mauricio) Macri».

Desde la oposición, la diputada nacional y candidata a presidenta del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, opinó que Milei «juega para los intereses más concentrados de la economía» y juzgó que su estrategia apunta a promover «las devaluaciones que siempre paga el pueblo».

«La dolarización requiere primero de una megadevaluacion del peso; él sigue en su línea, diciendo lo que debería suceder para avanzar luego hacia una dolarización», expresó Bregman al ingresar a la Cámara de Diputados.

En tanto, La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, acusó al postulante de La Libertad Avanza (LLA) de «asustar a los argentinos con sus ahorros» y querer que «el país explote».

«Ningún argentino quiere que el país explote. Milei está generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos», resaltó.