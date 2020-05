Luis Scola integraría el equipo olímpico el año venidero

El basquetbolista argentino Luis “Luifa” Scola habló en un pódcast de Nicolás Laprovittola y el periodista Germán Beder y no dejó dudas sobre su intención de jugar hasta los Juegos Olímpicos de Tokio pese a su postergación para el año que viene, aunque sí sembró incertidumbre acerca de si finalmente será posible disputarlos dada la crisis del coronavirus.

“Si vos jugás, yo juego», chicaneó Luifa a Laprovittola, y continuó: «Te lo contesto con una contrapregunta: ¿se va a jugar Tokio?. Las disciplinas tienen que clasificar, estamos como cuatro meses atrás. Para que se juegue un Juego Olímpico en julio, vos tenés que empezar en enero, ya tiene que estar todo solucionado”.

“Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría jugar. Si todo está bien no se me ocurre ninguna razón para que no juegue; pero, al día de hoy no tengo ninguna seguridad. Hay tantas piezas en movimiento que es difícil contestar esa pregunta”, admitió con preocupación.

Desde Milán, adonde defiende los colores del club Olimpia, Scola redondeó su punto de vista sobre los alcances de la pandemia: «No estamos tan holgados como para pensar que es obvio que vamos a jugar en Japón. De hecho, ellos mismos dijeron ‘pusimos esta fecha; pero, hay que ver cómo evoluciona todo’. Cuando la gente me preguntaba si iba a jugar, me causaba gracia. Mirá en qué te estás preocupando, la situación está re complicada».

CAVALLIERS Y BLAZERS SE ENTRENARON

Cleveland Cavalliers y Portland Blazers regresaron a los entrenamientos individuales y voluntarios, siendo los primeros de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA por sus siglas en inglés), tras las restricciones por la pandemia de coronavirus.

En el caso de Cleveland Cavalliers, lo hizo en sus instalaciones de Independence, ubicadas en Ohio, estuvieron dos horas con solo cuatro basquetbolistas en la cancha -uno por aro-, con un entrenador para cada uno. Por su parte, Portland Blazers, realizó un entrenamiento «más corto»; pero, de forma individual.

Además, hoy regresarán Miami Heat, Denver Nuggets y Sacramento Kings en Estados Unidos, mientras que Toronto Raptors lo hará en Canadá. Y, Los Ángeles Lakers lo harán el 16 de este mes, dos días antes que Dallas Mavericks y Houston Rockets.

La NBA se suspendió el pasado 11 de marzo tras el positivo del francés Rudy Golbert (Utah Jazz), en la previa de un partido entre su equipo y Oklahoma City Thunder.

Adam Silver, comisionado de la NBA, no es tan optimista y aseguró que «este podría ser el mayor desafío de todas nuestras vidas». Esto se debe a que no está garantizado que el público pueda regresar ni siquiera en la próxima temporada y el 40% de los ingresos es por los boletos vendidos. El panorama parece muy complicado para la «normalización» de la NBA.