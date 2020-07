Luis Scola quiere ser partícipe de los Juegos Olímpicos 2021

Tras haber confirmado su continuidad en el básquet profesional luego de haber firmado contrato por un año (con opción a otro más) con Varese de Italia, Luis Scola se refirió al peso que tuvo la postergación de los Juegos Olímpicos 2020, aunque sostuvo que su decisión de continuar en el básquet de alto nivel no tuvo que ver solo con Tokio.

«Jugar los Juegos Olímpicos fue una decisión dura de tomar; pero, yo los quiero jugar. No fue pura y exclusivamente la razón de la decisión de seguir en Italia porque yo tengo que jugar un año entero y no puedo hacerlo pensando solo en los JJ. OO., porque sería faltarle el respeto a Varese», manifestó en diálogo con Triángulo y dos.

Y, agregó: «Tenía que pensar si estaba en condiciones de encarar este proyecto de la forma que a mi me gusta. Para mí hay dos formas de llegar: 100 o 0. Si vos no pensás que vas a llegar al 100%, no tenés que ir. Eso va más allá de la Selección, que será en junio y agosto del año que viene. Esto arranca en este julio y termina el año que viene. Yo tenía que tomar la decisión personal de si quería y podía hacerlo».

Por último, advirtió que no tiene la seguridad de que los JJ. OO. se puedan llevar a cabo en 2021 por las consecuencias del coronavirus. «No tengo ninguna certeza que se vayan a jugar. Sin saber, sin tener información y siendo muy optimista hablamos de un 50% y 50%. Pero, no puedo atar una decisión de vida a algo que está tan abierto. Pesó en una parte; pero, no en toda la decisión», cerró.

LAPROVÍTTOLA, A PANATHINAIKOS

El basquetbolista argentino Nicolás Laprovíttola tiene previsto seguir su carrera en Panathinaikos, de acuerdo con lo revelado ayer por la prensa griega.

Según lo indicado por el sitio local Sports 24, el escolta bonaerense, de 30 años, “concretó un acuerdo de palabra” con la institución ateniense, que en junio pasado fue “puesta a la venta” por su dueño, Dimitris Giannakopoulos, en un monto cercano a los 25 millones de euros.

El exSan Antonio Spurs buscará “rescindir el vínculo vigente” que mantiene con Real Madrid hasta mediados de 2021. En caso de llegar a buen puerto las negociaciones, Laprovíttola llegará a Panathinaikos para reemplazar al base Nick Calathes, que fichó en Barcelona.

El jugador, de 1.90 mts. de altura y oriundo de Morón, vistió anteriormente las camisetas de Flamengo (Brasil), Lietuvos Rytas (Lituania), Zenit San Petersburgo (Rusia). Estudiantes, Baskonia y Joventut (los tres de España), entre otros clubes.

CHARLA VIRTUAL CON CUATRO RECONOCIDOS

El entrenador Jorge Caballero, los exjugadores Edgardo Agudo y Gustavo Rath y el basquetbolista en actividad Marcos Greatti serán los principales disertantes de una charla virtual a efectuarse hoy, a las 19, a través del sitio https://meet.google.com/oxv-uats-tas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Uncaus, que se realizará a través de la plataforma Meet, con valores que dejaron su marca en el básquet saenzpeñense.

Uno de los invitados será el técnico santafesino Caballero, quien se ganó un lugar en el básquet de la termal” siendo conductor de Acción y de Sokol. Al Halcón dirigió en la primera parte del TNA, cuando luego del Pronea incursionó entre 1997 y 2000, con un plantel integrado por muchos jugadores locales y algunos refuerzos, como Gabriel Forlín, Fernando Méndez o Claudio Sollberg.

En tanto, uno de los referentes que integró aquel plantel fue Edgardo Agudo, quien contará su experiencia en aquel certamen como en distintos argentinos y de Europa, hasta dejar la actividad por una hernia de disco.

Por su parte, Gustavo Rath marcó toda una época y trascendió las fronteras de la provincia y el país. En este caso compartirá su visión desde su posición de exjugador y actual presidente de la Federación Chaqueña de Básquetbol (FChB).

Y, Marcos Greatti, jugador en actividad -quien se inició en Sokol, pasó por Don Bosco y actualmente juega en Hindú- también dará a conocer sus vivencias.