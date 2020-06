Luis Scola: “Tokio se ha vuelto mucho más distante”

Luis Scola, campeón olímpico con el seleccionado argentino de básquetbol en Atenas 2004, reconoció que evaluará su presencia en los Juegos de Tokio 2021 tras su salida de Olimpia de Milano, Italia.

«Quería ser el primer jugador de baloncesto de la historia en jugar cinco Juegos Olímpicos; pero, ahora Tokio se ha vuelto mucho más distante. Tendré que evaluar», admitió Luifa.

«No era la despedida que tenía en mente para mí. Estaba pensando en un estadio lleno, un juego importante, el abrazo de mis compañeros”, reconoció Scola a Corriere Della Sera.

“Si Valencia fuera mi último partido, sería un poco triste. Pero, también está bien, lo que tuve que hacer en 25 años de carrera lo hice. Estoy en paz conmigo mismo», agregó.

«No sé lo que voy a hacer ahora. Solo sé que no podría aceptar ser un jugador de medio juego. Solo conozco dos velocidades: 100 por ciento o cero por ciento. Si tuviera que entender que no puedo dar el 100%, entonces me detendría de inmediato. Me tomaré unos días para pensarlo», manifestó.

NICOLÁS BRUSSINO RENOVÓ SU CONTRATO

El alero santafesino Nicolás Brussino, integrante del seleccionado de básquetbol argentino, extendió su contrato con Zaragoza hasta junio de 2022, según lo confirmó el club aragonés que compite en la Liga Endesa de España.

Brussino, nacido en Cañada de Gómez, Santa Fe, hace 27 años, tenía un contrato firmado hasta junio de 2021¸pero, Zaragoza se lo aseguró por un año más, según lo informó el propio club en su sitio oficial. La renovación del alero argentino se suma a los contratos del canadiense Dylan Ennis y el alemán Robin Benzing.

La Liga Endesa se reanudará el jueves luego de tres meses de interrupción a causa del coronavirus, con una única sede en Valencia, que albergará los 33 partidos que definirán al campeón de la temporada.

Zaragoza integra la Zona “B” junto a San Pablo Burgos, Morabanc Andorra, Valencia Basket, Real Madrid y Herbalife Gran Canaria.