Lula será candidato presidencial para vencer a Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva afirmó en una entrevista brindada a Paris Match que no dudará en ser candidato para volver a la presidencia de Brasil si está “en la mejor posición para ganar las elecciones” y si goza de buena salud.

“Si estoy en la mejor posición para ganar las elecciones presidenciales y gozo de buena salud, sí, no lo dudaré”, dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT) al ser consultado por la revista francesa “Paris Match” si se postulará en los comicios de octubre 2022 contra el actual mandatario, Jair Bolsonaro.

Lula consideró que él fue un “buen presidente” y subrayó que creó lazos fuertes con Europa, América del Sur, EEUU, China y Rusia. “Bajo mi mandato, Brasil se volvió un importante actor en el escenario mundial”, destacó el principal líder del Partido de los Trabajadores.

LAWFARE

El exmandatario recuperó sus derechos políticos en marzo. Tras una decisión del Tribunal Supremo Federal se anularon las condenas por corrupción que pesaban en su contra y por medio de las cuales estuvo preso 580 días e inhabilitado para participar de los comicios de 2018. Aunque desde entonces se daba por hecho que se presentaría a las elecciones del año que viene, Lula aún no lo confirmó públicamente más allá que hoy dejó entrever por segunda vez su decisión de hacerlo.

También emitió su opinión acerca del juez Sergio Moro, quien lo condenó y ahora fue declarado culpable de parcialidad. Lula recordó: “En mi primer testimonio, le dije al juez Moro: ‘Está condenado a sentenciarme porque la mentira ha ido demasiado lejos y no tiene forma de volver atrás’. De hecho, esta mentira involucró a un juez, fiscales y los principales medios de comunicación del país, todos los cuales me condenaron incluso antes de ser juzgado. Lo que no sabían es que estoy dispuesto a luchar hasta mi último aliento para demostrar que se aliaron para impedirme ir a las elecciones”.

FAVORITO EN ENCUESTAS

Según una encuesta publicada la semana pasada por el Instituto Datafolha, Lula es favorito para derrotar en primera y segunda vuelta a Bolsonaro. El exmandatario vencería por 41% contra 23% a Bolsonaro, seguidos por 7% del exjuez Sergio Moro, 6% del laborista Ciro Gomes y 4% del animador televisivo y magnate Luciano Huck.

Para una segunda vuelta electoral, el favoritismo de Lula es de 55% contra el 32% del ultraderechista Bolsonaro, mientras que 11% votaría en blanco o nulo y el 2% restante no respondió. Lula vencería también en segunda vuelta a Moro, que fue quien lo condenó, y al gobernador paulista, Joao Doria.

RECUPERACIÓN DEL COVID-19

Sobre su estado de salud, luego de haber contraído coronavirus, aseguró que no sintió “nada, en absoluto”. Además, detalló que se enteró “haciendo una prueba que resultó ser positiva” y que cuando se le detectó una mancha en uno de sus pulmones, le recetaron antibióticos.

“Dos semanas después, recuperado, pude regresar a Brasil, donde me sometieron a más exámenes. Incluso vacunado, sigo cuidándome. Evito las multitudes, sigo usando mascarilla y uso gel hidroalcohólico siempre que sea necesario”, añadió. (Fuente: Página 12)