Lula subió dos puntos y se acerca a la victoria

El expresidente y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, aumentó sus chances para ganar en primera vuelta las elecciones del 2 de octubre en Brasil, ya que cuenta con 47% de intención de voto contra 33% del mandatario Jair Bolsonaro, que busca la reelección, según la encuesta de Datafolha divulgada este jueves por la cadena Globo y el diario Folha de Sao Paulo.

En tercer lugar aparece Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), con 7%, mientras con 5% se encuentra la senadora Simone Tebet y con 1% Soraya Thronicke, de Unión Brasil.

Los que dicen que votarán en blanco o anulado sumaron 4% y no sabe 2%.

El sondeo ratificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como favorito a ganar la presidencia sin balotaje ya que tiene 50% de los votos válidos (sin blancos o nulos, tal como lo cuenta la justicia electoral) contra 35% de Bolsonaro.

Según Datafolha, como el margen de error es de dos puntos, no es posible afirmar que la elección será o no decidida en la primera vuelta.

La encuesta fue realizada entre 6.754 personas en 343 municipios entre el martes y este jueves.

Lula está basando su fortaleza en el segmento más pobre de la población que gana hasta 400 dólares por mes, con 57% contra 24% de Bolsonaro.

ELECCIÓN POLARIZADA

Bolsonaro, en cambio, domina por 45 a 38 entre los considerados más ricos, que son los que ganan más de 2.400 dólares mensuales. Para la segunda vuelta el 30 de octubre, Lula sumó 54% contra 38%.

En cuanto al rechazo, el 52% afirmó que no votaría de ninguna manera a Bolsonaro mientras que esa misma convicción es del 38% cuando se trata de Lula.