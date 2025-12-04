La SociedadÚltimas noticias

Luz Argentina realizará su gala anual

Será el 13 de diciembre a las 21 en el Teatro La Máscara.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 4 de diciembre de 2025
0 15 Menos de un minuto

La Escuela de formación artística «Luz Argentina» te invita a celebrar la danza folklorica con un gran GALA ANUAL donde se desplegara un abanico de obras artísticas folkloricas interpretada por todos los alumnos de nuestra institución donde se podrán apreciar distintos trabajos realizados a lo largo de este año y obras nuevas especialmente preparadas para la ocasión.
La cita es el 13 de diciembre en el Teatro «LA MASCARA» desde las 21 hs , las entradas ya estan a la venta con los alumnos de la academia o en chile 345 de lunes a viernes de 19 a 22 hs. Te esperamos para ser parte de un gran cierre de año!

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 4 de diciembre de 2025
0 15 Menos de un minuto
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

El gobierno porteño prohibió que se realizara la Marcha del Orgullo por la llegada del Papa

Hace 19 horas

Exportaciones del Chaco crecieron 32,7% en 2026, aunque muestran señales de desaceleración

Hace 19 horas

Operativo DNI en Chaco: habrá puestos de atención desde este lunes

Hace 19 horas

Librerías piden declarar la emergencia para el sector por una caída del 41,5% de la facturación

Hace 19 horas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba