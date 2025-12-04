Luz Argentina realizará su gala anual

La Escuela de formación artística «Luz Argentina» te invita a celebrar la danza folklorica con un gran GALA ANUAL donde se desplegara un abanico de obras artísticas folkloricas interpretada por todos los alumnos de nuestra institución donde se podrán apreciar distintos trabajos realizados a lo largo de este año y obras nuevas especialmente preparadas para la ocasión.

La cita es el 13 de diciembre en el Teatro «LA MASCARA» desde las 21 hs , las entradas ya estan a la venta con los alumnos de la academia o en chile 345 de lunes a viernes de 19 a 22 hs. Te esperamos para ser parte de un gran cierre de año!