Malvinas: el Gobierno subió de rango a soldados excombatientes

Asimismo, anunció la firma de un decreto por el cual se reconoce «como Subtenientes de Reserva a todos los Soldados Aspirantes a Oficiales de Reserva (AOR) que combatieron en el conflicto y que, hasta el momento, no habían recibido dicho rango». La medida, según señalaron, es «un acto de justicia hacia quienes defendieron la Patria con honor».
Por último, reiteraron que el Presidente «continuará trabajando para fortalecer a las Fuerzas Armadas y honrar la memoria de quienes dieron su vida por nuestra Nación, reafirmando que la defensa de soberanía es una causa que une a todos los argentinos. La lucha por las Malvinas no cesar hasta que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas, y este Gobierno está decidido a liderar ese camino con hechos concretos».
Fuente: Ámbito