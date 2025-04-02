DestacadasEl PaísÚltimas noticias

Malvinas: el Gobierno subió de rango a soldados excombatientes

La Oficina del Presidente reafirmó el compromiso "inclaudicable" por la causa histórica y comunicó la firma de un decreto de Javier Milei que reconoce como Subtenientes de Reserva a todos los Soldados Aspirantes a Oficiales de Reserva (AOR) que combatieron en el conflicto.

Mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración nacional reafirmó «a 43 años de la Guerra de Malvinas, el reclamo inclaudicable de la República Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reafirmando su compromiso con esta causa histórica».

Asimismo, anunció la firma de un decreto por el cual se reconoce «como Subtenientes de Reserva a todos los Soldados Aspirantes a Oficiales de Reserva (AOR) que combatieron en el conflicto y que, hasta el momento, no habían recibido dicho rango». La medida, según señalaron, es «un acto de justicia hacia quienes defendieron la Patria con honor».

En esa línea, remarcaron que el reclamo de soberanía de Malvinas «debe sustentarse con acciones concretas y no con meros discursos». Y remarcaron que el reconocimiento y el respeto hacia las Fuerzas Armadas «constituyen un pilar fundamental para fortalecer nuestra posición en el ámbito internacional». En ese sentido, ratificaron que el primer paso para impulsar la demanda por las islas «es honrar a quienes históricamente han peleado y dado su vida por ellas».

A continuación, la Oficina del Presidente recordó que el año pasado Milei «anunció a las Fuerzas Armadas y a los Veteranos de Malvinas el fin de una era en la que la política los estigmatizaba y desvalorizaba» y resaltó que con la actual administración «se ha iniciado un proceso de reconciliación nacional que devuelve a nuestras fuerzas el respeto y la dignidad que les fueron negados durante décadas. Este decreto es una muestra tangible de ese compromiso».

Por último, reiteraron que el Presidente «continuará trabajando para fortalecer a las Fuerzas Armadas y honrar la memoria de quienes dieron su vida por nuestra Nación, reafirmando que la defensa de soberanía es una causa que une a todos los argentinos. La lucha por las Malvinas no cesar hasta que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas, y este Gobierno está decidido a liderar ese camino con hechos concretos».

Fuente: Ámbito

