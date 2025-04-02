Malvinas: el Gobierno subió de rango a soldados excombatientes

Asimismo, anunció la firma de un decreto por el cual se reconoce «como Subtenientes de Reserva a todos los Soldados Aspirantes a Oficiales de Reserva (AOR) que combatieron en el conflicto y que, hasta el momento, no habían recibido dicho rango». La medida, según señalaron, es «un acto de justicia hacia quienes defendieron la Patria con honor».

En esa línea, remarcaron que el reclamo de soberanía de Malvinas «debe sustentarse con acciones concretas y no con meros discursos». Y remarcaron que el reconocimiento y el respeto hacia las Fuerzas Armadas «constituyen un pilar fundamental para fortalecer nuestra posición en el ámbito internacional». En ese sentido, ratificaron que el primer paso para impulsar la demanda por las islas «es honrar a quienes históricamente han peleado y dado su vida por ellas».