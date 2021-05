Manifestación en el centro: “Venimos a pedir que se liberen las provincias”

Ayer por la tarde, el centro de la ciudad de Resistencia fue escenario de una concentración de personas que se mostró en desacuerdo con la vigencia de Decreto Nacional de Urgencia, que establece la reducción de la circulación en todo el territorio nacional.

“Esto es el conjunto de personas, de comerciantes, de laburantes que estamos pasando por un momento crítico no solo en el Chaco sino a nivel país. Con esto decimos `Basta de abuso de poder´. Venimos a pedir que se liberen las provincias. Basta de restricciones. Queremos trabajar. E imposible seguir así” expresó un concurrente al móvil de Diario Tag.

Otra participante declaró: “Tenemos un protocolo cerrado. No tenemos casos, no hay contagios Estuvimos 8 meses cerrados trabajando de manera virtual. Yo tengo un gimnasio y cumplo con los protocolos. Nos cuidamos. No nos pueden cerrar otra vez”.

Una mujer comentó que “No soy opositora a ningún partido político ni a los gobernantes de turno”. “Soy docente jubilada. Estamos muy pobres. Al no tener un piso, muy difícilmente se puede seguir con estos salarios. Estamos hartas de la mentira. Seguimos esperando la segunda dosis” mencionó otra persona.

Entre carteles y pancartas, una participante de la movilización expresó: “Necesitamos los negocios abiertos, los bares, los restaurantes, los hoteles. Necesitamos vivir”.

Luego, se organizaron para marchar alrededor de la plaza central. El encuentro culminó con una caravana por las principales avenidas de la ciudad.

Fotos: GENTILEZA DIARIO TAG