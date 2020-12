Manifiesto de la recepción del premio por DDHH Amanda Mayor de Piérola

Por Carlos Aranda

Buenos días a Todas, a Todes y a Todos. Si me expreso en 1er.persona del plural, es como acostumbramos los de nuestra generación. Pero lo que diré, es a título personal.

Debo decir que me siento acompañado por las 30.000 compañeras, compañeros y compañeres detenidos desaparecidos, en particular por les masacrades en Margarita Belén, por mis familiares, amigues, la compañerada, y entre elles, les jóvenes particularmente.

Además, y especialmente por les compañeres, Mirta Clara, Mario Bosch y mi querido hermano Julio Baltazar.

Quiero expresar un particular agradecimiento a la Legislatura de la Provincia del Chaco a través de su Presidente, a la Comisión de DD.HH., a su Secretario, y al Jurado, que tuvieron la tarea de analizar las postulaciones y definir la Distinción.

Es un inmenso honor recibir de esta Legislatura algo casi personal de nuestra querida compañera Amanda por todo lo que ella representa; y lo recibo también como un reconocimiento a la militancia de tantos compañeres que consideramos el Tema de los Derechos Humanos como una cuestión transversal a todos los temas de la Política.

Este Reconocimiento, este Premio es un aliciente a continuar en la misma senda, por los Caminos de la Patria Grande de nuestros mayores.

Uno como militante político se acostumbró desde siempre junto al resto de les compañeres a trabajar por una Argentina mejor, una Argentina más igualitaria, por una mejor Distribución de la Riqueza. Desde el lugar que le tocase en la vida, con trabajo o sin él; sin cargo, o con cargo. Nunca nos movieron las cuestiones personales, y lo entendíamos así como una cuestión “natural”.

Si hablamos del día de hoy tenemos un contexto y reconocemos la continuidad histórica en todo, lo cual se ha materializado históricamente en los dos modelos de Sociedad en pugna a través de dos proyectos políticos que podemos señalarlos, pues están los mismos intereses en juego. Por un lado el que representa a los sectores del poder, neoliberal, agroexportador, abierto al capital extranjero, vinculado a los grandes grupos económicos y a los de la prensa corporativa y hegemónica; y por otro el Proyecto Nacional y Popular, industrialista, de autonomía nacional, que representa y actualmente gobierna nuestro país y con el cual uno se identifica.

Por tener identidad con el Gobierno Nacional y el Provincial me interesaría señalar, a título de colaboración, algunas cuestiones que se vienen dando en esos dos ámbitos, y que desde nuestra óptica vemos con suma preocupación. Cumpliendo así con el pedido que hiciera nuestro Presidente Alberto Fernández.

Como sociedad se ha hecho mucho sobre el Tema Derechos Humanos. Pero lamentablemente todavía es una cuestión que no se ha instalado en los distintos Poderes del Estado, ni en la Sociedad toda, y más en estos últimos cuatro años de Macri, donde tuvimos serios y preocupantes retrocesos por perniciosas políticas aplicadas. No se viven los Derechos Humanos como cuestiones naturalizadas en toda la sociedad. Este valorado Premio AMANDA MAYOR DE PIEROLA no debería ser necesario si como Estado y Sociedad internalizásemos el tema. No deberían existir las desigualdades que hoy vemos, las posibilidades deberían ser las mismas para todes; el policía debería recuperar su prestigio de cuando ocupaba un lugar destacado en las esquinas de la ciudad siendo respetado por la población; no deberían existir los condenados de la tierra que pugnan por un pedazo de ella para trabajarla; la preocupación por tener un trabajo digno; los que se encuentran internados y desahuciados en los hospitales; los presos olvidados de la justica en las comisarías, en las alcaidías, en las cárceles …..

Otra cuestión muy preocupante, es el hecho cierto que no se puede permitir en la Argentina, con esta bendita Democracia, y en un gobierno Nacional y Popular como el Peronismo, el que se ha caracterizado por respetar los derechos y las libertades, y a escasos días de la Navidad, que sigamos teniendo hace ya casi un año, Presas y Presos Políticos heredados del gobierno anterior, con todo lo que ello significa para el preso y su familia. Ni un día más!!!!

Y a nivel provincia, en cuanto a la institucionalidad vemos, por un lado con alegría, que se plantee, entre otros, hacer realidad la Ley de Seguridad Democrática, o la de Juicio por Jurado en lo Penal, Civil y Comercial. Pero por otro lado vemos también con suma preocupación, el giro represivo que ha tenido nuestro gobierno provincial, con el que me identifico, al cual voté y lo votamos muchos. Pero si trabajamos todos los días para mejorar esta Democracia esto hay que señalarlo y corregir. Aunque no guste, debemos ser el tábano de Sócrates que molesta y pica, pero ayuda a cumplir el trabajo. Y preocupa que tengamos funcionarios que no tienen calidad para ocupar determinados cargos. Personajes como el Sargento Olivello no deberían tener cabida en este gobierno, contando con causas penales y administrativas abiertas; y por sus aptitudes éticas, intelectuales, psíquicas y profesionales mínimas, de las que claramente carece.

Y otro aspecto no menos importante a señalar. Habiendo sido parte del colectivo que en el año 2006 presentamos una impugnación a que el Dr. Rolando Ignacio Toledo asumiese la Presidencia de, tan luego el Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, me sumo a lo que en estos días se viene señalando por parte de un grupo de Legisladores en esta Cámara, ya que está prevista su jura en pocos días. Me siento con autoridad como ciudadano a reiterar lo mismo. No puede ser que esta Excelentísima Cámara de Diputados de la Provincia, que hoy me entrega este Premio Amanda Mayor de Piérola, en su momento hubiese sido vaciada y disuelta por la Dictadura Cívico Militar del 1976 al ‘83 para ser reemplazada por un grupo de elite integrado justamente por el Dr. Toledo. Ese grupo de elite conocido tristemente como la Comisión de Asesoramiento Legislativo – la C.A.L.- se arrogó el derecho a producir las leyes y todo el andamiaje jurídico de la dictadura y de legitimación del terrorismo de Estado. Sobre el final de la Dictadura quien era el gobernador de Facto, Cnel. Ruiz Palacios, a través del Decreto No. 2112 de fecha 07 de Diciembre de 1982, manifiesta en su Artículo 1º, que acepta la renuncia del Dr. Rolando Ignacio Toledo, y agrega: …”expresándole el reconocimiento por la colaboración brindada en el desempeño de sus funciones.”!!!

Ahí es ahí cuando uno se plantea el calvario de las jóvenes generaciones de abogades y la vergüenza que sientan al tener que jurar ante un cuadro político de la Dictadura cívico militar. Por lo tanto estamos cuestionando la inhabilidad moral del Dr. Rolando Toledo para asumir la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia. A esta altura de la Democracia es algo que, como Sociedad, no podemos ni debemos permitirnos!!!!

En función de ser sintético estos eran los aspectos que no quería dejar de señalar. Porque tenemos una bandera que nos mueve permanentemente y la seguiremos haciendo flamear: es la de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!!

Por todo esto: GRACIAS POR ESTA DISTINCION QUE LA LLEVARE CON SUMO ORGULLO!!!!

GRACIAS QUERIDA AMANDA!!!!!

30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS: PRESENTES!!!

AHORA Y SIEMPRE!!!

HLVS!!!

LOMJE!!!!