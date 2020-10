Maradona a Macri: «Tus decisiones le cagaron la vida a los argentinos»

Diego Maradona le respondió ayer al expresidente Mauricio Macri, quien lo criticó, lo comparó con la vicrepresidenta Cristina Fernández y lo acusó de haberle «cagado la vida a dos generaciones de argentinos» con sus decisiones durante su mandato entre el 2015 y el 2019.

«Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este Gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de Todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos», escribió Maradona en Instagram.

«Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos», continuó.

Macri durante una entrevista lo comparó a Maradona con Cristina Fernández y recordó que él lo echó para lograr el «Boca que soñaba» y pidió que el peronismo haga lo mismo con la dirigenta, que también fue dos veces presidenta de la Nación.

Además, Maradona le recordó una frase de Franco Macri, padre fallecido del líder del Pro, y tiró: » Hacete cargo. Ya lo dijo tu padre».

BOCA JUEGA ANTE ARSENAL

Boca se enfrentará hoy con Arsenal en dos amistosos de preparación antes del choque copero ante Caracas de Venezuela, pautado para el 22 de octubre. La idea de Miguel Ángel Russo es parar dos equipos similares a los que utilizó el sábado en la práctica de fútbol que se improvisó tras la suspensión de los partidos contra Tigre.

Todo indica que el DT utilizará en uno de los turnos a Agustín Rossi; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Agustín Sandez; Exequiel Zeballos, Cristian Medina, Pol Fernández, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano. Con esta formación, Russo buscaría darle confianza a Cardona, quien se perfila para ocupar el extremo izquierdo por la Libertadores.

El otro equipo estaría compuesto por Javier García; Julio Buffarini, Renzo Giampaoli, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Gastón Gerzel, Nicolás Capaldo, Alan Varela, Agustín Obando; Mauro Zárate y Wanchope Ábila. El sábado, el lugar de Gerzel fue ocupado por Sebastián Villa, pero el colombiano no será tenido en cuenta para partidos formales ni amistosos hasta que se defina su situación judicial.

Boca jugará dos amistosos contra Arsenal (el primero a las 15, el segundo a las 16.30). Además, el sábado se enfrentará contra Estudiantes de Río IV. Para entonces, Russo tendrá disponibles a los convocados a las selecciones: Esteban Andrada, Eduardo Salvio, Frank Fabra, Jorman Campuzano y Carlos Zambrano.