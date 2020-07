Marcelo Bielsa no habló sobre su futuro en Leeds de Inglaterra

El entrenador de Leeds, Marcelo Bielsa, celebró ayer el ascenso de su equipo a la Premier League en una conferencia de prensa en la que evitó hablar de su futuro en el club para evitar que la atención del momento se centre en su figura.

«Estoy muy contento por el ascenso y después de un partido como el de hoy, con una buena actuación, me siento muy feliz», comentó Bielsa, después de que su equipo remontara la desventaja inicial y le ganara como visitante 3-1 ante Derby County.

«El pueblo de Leeds es muy apasionado y esperaba este ascenso con mucha ilusión. Entonces, no me resulta difícil imaginar la euforia que se generó», explicó el rosarino.

Al ser consultado sobre su futuro, Bielsa no quiso dar ninguna pista, para que la atención no se desviara en otra cosa que no sea el título. «Yo quisiera que la atención no se fije en mí. Lo que tenga que ver con algo particular mío, no considero que sea el momento para revisarlo. Es un momento para agradecerles a los jugadores, al club y las autoridades, y dedicar al público el logro», explicó el argentino.

En cuanto a la referencia puntual al título, Bielsa se mostró muy feliz, pero no quiso darle una valoración en cuanto a la importancia que tiene en su trayectoria. «Claro que me da alegría. No puedo hablar de cuán importante es en términos de porcentaje, yo hace 30 años que trabajo de esto y no siento que lograr un título pueda cambiar los porcentajes desfavorables que tengo», explicó.

«Yo advierto un reconocimiento muy marcado para con mi trabajo; pero, más que mi capacidad de liderazgo, lo que marcó una diferencia muy grande fue la capacidad de los jugadores. Y, voy a justificar esta afirmación, aunque parezca un exceso de modestia actuado», argumentó el DT.

«Los 50 partidos que se disputaron en el año, los jugaron alrededor de 15 futbolistas y la capacidad que tuvo el grupo para sobrellevar las dificultades que se presentaron durante la temporada es lo que permitió el éxito», justificó el técnico.

Por última, Bielsa valoró el entorno que encontró en Leeds, ya que el club puso una gran estructura para conseguir el éxito. «Alrededor de un equipo, hay 25 personas, además del plantel. Cuando dirigía la Selección Argentina éramos cinco personas. Ahora, hay un apoyo en la parte física, en la logística, en el área técnico y táctica, en el departamento médico y en el cuidado de las instalaciones demostró que el club estuvo en un nivel inmejorable», concluyó el técnico.