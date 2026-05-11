Marcha Federal Universitaria: recorrido, horarios y lugares de concentración en Resistencia y Corrientes

Este martes 12 de mayo se realizará en todo el país una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, convocada para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial para trabajadores y trabajadoras del sector y actualización de las becas estudiantiles.

En la región Nordeste, la movilización volverá a desarrollarse de manera simultánea en las ciudades de Resistencia y Corrientes, con el objetivo de “facilitar la movilización y participación de la mayor parte de la ciudadanía que acompaña esta lucha desde el 23 de abril de 2024 con la primera gran Marcha Federal”, señalaron desde el sindicato Codiunne.

La convocatoria prevé un cese de actividades para la comunidad universitaria a partir de las 15, con el fin de garantizar la participación en la marcha.

Según se informó, la concentración comenzará a las 17.30 en dos puntos distintos del área metropolitana. En Resistencia, la convocatoria será en el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicado en avenida Las Heras y Castelli. En Corrientes, el punto de encuentro será el Museo de Ciencias Naturales, sobre avenida Costanera casi Don Bosco.

Desde la organización indicaron además que se definieron recorridos para cada una de las “orillas”, en el marco de una convocatoria regional que busca reunir a estudiantes, docentes, no docentes, graduados y familias de toda la región.

En el comunicado difundido este lunes, los organizadores remarcaron que “necesitamos defender la universidad pública, orgullo nacional y motor del futuro mejor del pueblo argentino” y agregaron: “No sobra nadie”.

Junto a la convocatoria, también se puso a disposición un estudio elaborado por la profesora Valeria Ojeda sobre la situación de trabajadores y estudiantes de la UNNE, con datos y gráficos sobre el estado actual de la comunidad universitaria.