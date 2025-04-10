DestacadasLa ProvinciaÚltimas noticias

Marcha: la policía lesionó al secretario General de ATE Chaco

Ocurrió el miércoles por la tarde en la protesta social realizada en el centro de Resistencia.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 10 de abril de 2025
0 43 2 minutos de lectura

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) fue parte este miércoles 9 de abril, por la tarde, de la movilización convocada en el marco del Paro y las Jornadas Nacionales de Lucha. Con un desmedido operativo de múltiples fuerzas de seguridad, la marcha estuvo asediada por la represión y el hostigamiento. El secretario General de ATE Chaco fue lesionado con gas lacrimógeno al iniciarse la protesta, y debió ser trasladado a un centro de salud.

La jornada había comenzado por la mañana con asambleas y acciones de visibilización en los distintos sectores de trabajo. Y por la tarde, se concretó una marcha hasta la plaza 25 de Mayo, que reunió a los distintos sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales.

El operativo de seguridad para cercar y hostigar a las y los trabajadores incluyó a la Policía Provincial, la Policía Montada, el Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM), el Centro de Operaciones Policiales (COP), el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y Gendarmería, más un hidrante. Al comenzar la movilización, las fuerzas desplegaron su poder represivo y lesionaron con gas lacrimógeno a las y los manifestantes.

Este operativo y el accionar de las fuerzas de seguridad constituyó claramente una violación a la sentencia dispuesta por el Superior Tribunal de la provincia, que en mayo del año pasado se expidió a favor de garantizar el derecho humano a la protesta social y a peticionar libremente ante las autoridades. De acuerdo al máximo tribunal, la policía y el Ministerio de Seguridad deben dar estricto cumplimiento a la Ley 2399-J que establece criterios mínimos para la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.

A pesar del ingente presupuesto destinado a la represión, las y los trabajadores lograron manifestarse. Y este jueves 10 de abril el Paro General continúa, en una jornada sin asistencia a los lugares de trabajo.

A los reclamos unánimes en todo el país por el cese de los despidos, la reincorporación de las y los trabajadores echados, y la recuperación salarial, en Chaco ATE suma puntos específicos. “El gobernador Leandro Zdero ha decidido desarrollar una gestión en la misma línea que el gobierno nacional de Milei, y la organización es clave para la resistencia”, expresó el secretario General de ATE Chaco Isaac Chaparro.

El gremio exige la convocatoria a la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) como marca el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, la apertura de paritarias en ese marco, el cese de la violencia y persecución laboral, y la garantía y el respeto por los puestos de trabajo.

Etiquetas
Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 10 de abril de 2025
0 43 2 minutos de lectura
Photo of Cooperativa La Prensa

Cooperativa La Prensa

Cooperativa de Trabajo y Consumo Ltda La Prensa

Publicaciones relacionadas

Experiencias negativas en redes sociales causan ansiedad inmediata en jóvenes

Hace 14 horas

Casi la mitad de quienes piden ayuda en templos lo hacen por crisis económica 

Hace 16 horas

Incautaron en el Puente Belgrano 12 kilos de droga ocultos en un camión de encomienda

Hace 1 día

Segundo acueducto: desde SAMEEP afirmaron que no habrá cortes de agua

Hace 1 día

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba