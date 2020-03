Marcha por Marcos Misiaszek: “Lloramos una muerte que se podría haber evitado”

Hoy a las 18, una gran multitud se reunió en el mástil de la avenida 9 de Julio de la ciudad con la consigna “Justicia por Marcos”. En el encuentro se elevó un reclamo a la fuerza policial, al Poder Judicial y al Ejecutivo.

Marcos era una persona apreciada por periodistas, músicos, otros artistas y productores. Diego Torales, bajista de Backbone, expresó en diálogo con elDIARIO de la Región: “Estamos aturdidos. Es un momento muy difícil de procesar para todos. No caemos que una persona como él vivió esa situación. Pedimos justicia por Marcos. No queremos que esto quede impune ni en silencio. La idea es seguir movilizándonos hasta que esto se resuelva”.

Por su parte, Maximiliano Rodríguez, guitarrista, recordó que “Marcos era un sostén para su familia y sus amigos. Una persona muy importante para todos. Nos gustaba estar con él, que nos cuente sus anécdotas e historias. Es una ausencia muy fuerte para todos. Estamos luchando por sobrellevarlo de la manera en que podamos” a lo que Torales agregó: “Lo recordamos a Marcos como una persona divertida. Lo que más lo caracterizó fue su humor. Era el alma de la banda, el responsable del proyecto”.

“Duele muchísimo que ya no esté. Era un hermano. Nos lo quitaron”, lamentó Rodríguez. En relación a ello, colegas del periodista difundieron una nota donde comentaron que “todo Resistencia está de luto y llora una muerte que se podría haber evitado”.

Dicho documento manifestó que “lo que sigue es mencionar su nombre siempre para que su muerte marque precedentes, que no vuelva a sucederle lo mismo a nadie, que no se sigan apilando en archivos los nombres de las víctimas de la inseguridad y la negligencia de algunos”.

Consultado por la circulación, en redes sociales, de un video en donde torturan a uno de los asesinos, Rodríguez opinó: “Personalmente, no sé cómo tomarlo. Vi los videos y no me generan nada. Hagan lo que les hagan, Marcos ya no va a estar. Creo que nadie goza viendo esas cosas. Son cosas que escapan de nuestra cuestión, queremos estar lejos del morbo generado”.

LA CULTURA DE LUTO

Marcos era licenciado en periodismo, escritor y músico. “Desarrolló una particular pasión por la lectura y especialmente por el género negro policíaco, tanto como escritor, tanto como periodista”, escribió en su perfil de Facebook Alfredo Germignani, literato, productor y actor.

Además de integrar la banda Backbone como vocalista, conducía el programa radial Crónicas Negrísimas en radio La Alternativa del Cecual, que trataba los casos policiales más relevantes del Chaco. También llevaba a cabo un blog titulado “Bajo la lupa”.

En 2012 participó de la revista Historias Tenebrosas, donde escribió un cuento titulado Mis últimas palabras. En 2013 publicó Muerte blanca, su primera novela, donde relató la historia de un asesino serial en villas de Resistencia.

Marcos dejó en el tintero Chaco en Tinta Negra, su segunda novela, que no pudo publicarse en 2018 por falta de recursos económicos. “Este año habíamos retomado el laburo, y el sábado pasado, de hecho, teníamos una sesión de fotos para ilustrar su libro y comenzar a promocionar su difusión”, relató Germignani.

EL HECHO

El pasado sábado 7, cerca de las 5, Marcos volvía a su casa cuando, por San Martín y Nicaragua (a una cuadra de su domicilio) fue abatido por Fabricio Fernández, de 18 años, y German Ayala, de 21, a bordo de una motocicleta tipo Honda Titán.

Ayala y Fernández quisieron robarle la moto. En un momento, el vocalista recibió dos disparos en el estómago con un arma 9 mil. Según relató su madre, él le contó: “Les entregué todo y aun así me dispararon”.

Luego de la huida de los asesinos, Marcos fue encontrado y asistido por un testigo que escuchó los disparos y, posteriormente, fue un elemento clave para reconocer a los autores del hecho, ya que los motociclistas fueron registrados por la cámara de un kiosco cuando, momentos antes, robaron (a punta de pistola) las pertenencias de tres jóvenes que se encontraban sentados en la vereda.

El también escritor entró en cirugía dos veces. Durante el día, se habían solicitado dadores de sangre, dado que habría perdido mucha sangre. Finalmente, cerca de las 22 horas, los familiares informaron de su deceso producto de un “shock hipovolémico”.

TORTURADOS EN LA CÁRCEL

Días posteriores al asesinato, los acusados fueron torturados por otros internos. El suceso se difundió en las redes sociales a través de videos. Debido a ello, ambos debieron ser trasladados a otras unidades.

De acuerdo a información no oficial, el ataque a Ayala fue organizado por familiares de Fernández con el objetivo de que se adjudique toda la responsabilidad de lo ocurrido. No obstante, todo indica que Fernández, de 18, fue el autor material del crimen (quien efectuó los disparos).

Por otro lado, también transcendió que Fernández asesinó a su pareja dos años atrás y que, por ser menor de edad, no fue imputado.

LA INVESTIGACIÓN

El lunes pasado, los dos se abstuvieron a declarar ante el fiscal de investigaciones en turno, Lucio Otero, quien detalló que “quedaron imputados por homicidio doblemente calificado por criminis causa y por uso de arma, delito que prevé una pena máxima de prisión perpetua (35 años)”.

Para el Ministerio Público, si bien restan los resultados de la pericia de barrido electrónico, no se encontró arma ni el celular de Misiaszek, el caso está “resuelto”.

LAS MARCHAS

El lunes 9, dos días después del homicidio, se realizó la primera movilización en la plaza 25 de mayo, convocada por la entidad “Familias del dolor”. Luego, el martes, los empleados del Insssep (colegas del padre de Marcos) elevaron un pasacalle exigiendo justicia. En esa institución se prevé una nueva concentración para el martes a las 8, para luego marchar hacia Fiscalía.