Martínez dio precisiones sobre las tareas que realiza el Municipio y pidió a la comunidad que se quede en sus casas

Las acciones que mencionó Martínez se alinearon con las medidas precautorias que tomaron los Gobiernos nacional y provincial, con el objetivo de colaborar con esta emergencia e impedir la proliferación del virus.

El jefe comunal sostuvo: “Por disposición del presidente de la Nación, hace varios días que existe una cuarentena nacional a la que, desde el Municipio de Resistencia, adherimos y acompañamos”, y agregó: “No son momentos fáciles, porque nadie está acostumbrado a este tipo de decisiones, pero también es necesario comprender que ninguno de los que somos parte de esta generación vivimos una situación similar en el pasado”.

Asimismo, insistió: “Lo mejor para aquel que no tiene obligaciones sociales indispensables es quedarse en la casa con la familia, y repasar todo lo que uno puede hacer para sobrellevar de la mejor manera posible estos 15 días”, y adelantó: “Esto no se va a terminar el 31 de marzo, sino que continuará, como mínimo, dos meses más, y en ese tiempo debemos ir adecuando conductas y hábitos para proteger a nuestros seres queridos, porque es necesario cuidarse para no ser agente de transmisión”.

Sobre las medidas que adoptó la Municipalidad, señaló: “Seguimos trabajando en lo que nos compete de forma silenciosa pero muy responsable, haciendo especial hincapié en las secretarias de Gobierno y de Servicios Públicos”, y añadió: “Todos los días más de 1.500 trabajadores municipales llevan adelante las tareas de recolección de residuos, limpieza regular y eliminación de minibasurales, y disponen de 30 compactadores, 28 bateas y volcadores y 26 retroexcavadoras”.

El intendente detalló: “Desde la Subsecretaría de Emergencia, Defensa Civil y Red Social se trabaja coordinadamente distintas direcciones, delegaciones municipales y centros comunitarios para que no se acumulen los residuos, también se articulan acciones para que todos los trabajadores desarrollen su tarea de la manera más segura posible”.

En un mismo sentido, pidió a la comunidad: “Sean responsables respecto a los residuos que producen todos los días, porque estando en la casa más tiempo de lo acostumbrado se produce más basura, por eso es importante separar para que, cuando pase la emergencia, se pueda reciclar lo útil o descartar aquello que se descompone”.

Por otra parte, explicó: “Más de 200 trabajadores están abocados a la tarea de inspección de comercios y espacios verdes, desde las subsecretarías de Industria y Comercia, Tránsito y Seguridad Ciudadana, y Control y Fiscalización hasta las áreas de Defensa al Consumidor, Bromatología y Guardia Comunitaria”.

Sobre la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, enfatizó : “Todas las acciones que se llevan adelante son de manera prudente para lograr garantía a los trabajadores municipales, implementando normativas que son nuevas porque nunca se había vivido un contexto de esta naturaleza”, y anticipó: “En los próximos días, vamos a instrumentar un mecanismo para que los trabajadores cobren su salario a través de débito automático con el sistema Link para poder agilizar y protegerlos”.

En igual sintonía, se refirió a diversos actores que son esenciales para el quehacer cotidiano de la ciudad: “El Municipio estará al lado de los trabajadores que llevan adelante su tarea con gran sacrificio y que son tan necesarios para nuestra comunidad, como la Policía de la Provincia, los médicos de la salud pública, los trabajadores de prensa”, y remarcó: “Para aquellas personas que provienen del sector privado, que de acuerdo al rubro no puede suspender su actividad, se tomarán las medidas necesarias para ayudar a la industria comercial”.

Martínez resaltó: “Se está trabajando de manera prudente, sin conjeturas y sin distinción de banderas políticas”, y comentó: “El contexto de crisis siempre se presta para que salgan a la luz las miserias humanas, por eso tenemos que tratar de erradicar las especulaciones, y cada uno tiene que cumplir el rol que le compete sin hacer propaganda, siendo responsable y pidiendo a cada uno de los vecinos que se queden en sus casas”.

La mayor autoridad municipal agradeció a los vecinos por la compresión y a los trabajadores municipales por su esfuerzo y volvió a resaltar “lo más importante es quedarse en la casa”.