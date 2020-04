Martínez: “El compromiso principal es poder cumplir con los salarios”

El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, consideró que la situación financiera actual del Municipio es “preocupante”. También, explicó que los trabajadores municipales podrán percibir sus haberes por el Nuevo Banco del Chaco o por la Caja Municipal. Por otra parte, anunció que se retrasaron los pagos a las categorías más altas por falta de recursos pero se completará el cronograma de pago la semana que viene.

Martínez expresó: “La situación es complicada desde todo punto de vista, porque casi no han ingresado recursos, la segunda cuota de coparticipación se redujo casi en un 70%, esto es algo que no se esperaba el Gobierno provincial, ni el nacional”. Y añadió que el Municipio recibirá “menos de 10 millones de pesos en una cuota, cuando esperábamos que fueran 30, 40 ó 50 millones de pesos, esto es muy grave”.

El adelanto de coparticipación que recibió la Comuna es de 30 millones de pesos, que se devolverá en tres cuotas de 10 millones cada una. “Con eso pudimos completar el primer tramo de los pagos de salarios, y ahora estamos trabajando con el área de Economía del Municipio con la Provincia para instrumentar el anuncio de la transferencia del ATN nacional”, detalló el jefe comunal.

Además, el mandatario sostuvo: “Estamos viviendo una situación extremadamente complicada desde el punto de vista financiero, la masa salarial es muy importante dentro del Municipio y lo ha sido históricamente”. Y agregó: “El compromiso principal es poder cumplir con los salarios y con los proveedores de servicios”, para concretarlo trabajan con la empresa PIM, para destrabar los pagos para que funcione la recolección de residuos y también trabajarán “con el tema del predio de María Sara, hay que renovar los contratos”.

“El principal objetivo es cumplir con los salarios para poder tener a los trabajadores prestando los servicios esenciales para cumplir con el protocolo de pandemia que es la limpieza, la desinfección de la ciudad y lo que hace al ordenamiento y al control del tránsito y del comercio”, aseguró el mandatario.

PAGO DE SUELDOS

En relación al pago de salarios a los trabajadores municipales, el mandatario aseguró que “todos los trabajadores municipales que quieren seguir cobrando por el Nuevo Banco del Chaco lo van a poder hacer con total tranquilidad”. También aclaró que aquellos que por algún motivo quieran cobrar por ventanilla en la Caja Municipal podrán hacerlo de manera excepcional. “Nadie puede obligar a nadie a firmar ninguna nota, el trabajador municipal tiene que quedarse tranquilo” y reiteró que “aquel que quiera cobrar por el Banco lo puede hacer con total tranquilidad”.

Por otra parte, Martínez explicó que recibirán a los trabajadores para explicarles esta opción y comentó: “Tenemos que terminar con eso de apretar, de presionar, es un mecanismo del que la gente está cansada, está agotada. Aquel que quiera seguir cobrando por los beneficios o porque quiere tener una tarjeta, porque quiere un adelanto de aguinaldo, obviamente que hay excepciones que tener en cuenta y lo vamos a hacer”, aclaró.

Por último, el intendente señaló que por situación financiera todavía no se abonaron los sueldos de las categorías 20, 21, 22, que tenían fecha para hoy. «Lamentablemente, no llegamos con los recursos, lo que se iba a pagar hoy, se va a pasar para el lunes 20. Les pidió comprensión a los trabajadores de categorías altas, que son los directores y directores generales”, expresó Martínez. También aclaró que los salarios de todo el Gabinete y el Concejo cobrarán la semana que viene, pero aún no se especificaron fechas de cobro.