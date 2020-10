Más de 20 millones de dólares, en las arcas de River por transferencias

La venta de Lucas Martínez Quarta coronó un mercado de pases muy positivo para las cuentas de River, necesitadas de una fuerte inyección monetaria. En total, entre lo ya cobrado y lo pendiente, el club de Núñez se aseguró ingresos que superan los 20 millones de dólares limpios y no hizo desembolsos.

Además de la transferencia de Chino a Fiorentina, que significará la mayor entrada de divisas (US$ 9.787.277 limpios), el otro gran aporte llegará de la mano de Juan Fernando Quintero. Su pase a Shenzhen de China dejará otros 9.477.150 dólares una vez que el papelerío esté solucionado.

Pero, la suma no termina allí. La institución presidida por Rodolfo D’Onofrio también embolsó más de US$ 3.000.000 gracias a deudas cobradas o transferencias con futbolistas desde fuera del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. La más importante fue por el 35% de Facundo Medina, que pasó de Talleres a Racing de Lens y dejó US$ 990.000.

A su vez, Defensa y Justicia hizo uso de la opción de compra por la mitad de la ficha de David Martínez (US$ 900.000), 270 mil dólares corresponden a la venta de Gonzalo “Pity” Martínez -de Atlanta United a Al-Nassr-, Valencia Mestalla pagará US$ 259.400 por los derechos formativos de Kevin Sibille -llegó libre- y otros 194.500 llegarán por la firma de Giuliano Simeone en Atlético de Madrid.

La más curiosa de todas, a su vez, es la forma de cobro de una deuda que Independiente mantiene por la adquisición de Alexander Barboza. Esta suma alcanzaba los US$ 750.000, pero se descontarán 50 mil por cada partido que River juegue como local en el Libertadores de América mientras reacondiciona el Monumental, que estará inutilizable al menos hasta febrero.

CITY GROUP SE LLEVA UNA JOYITA

El talento argentino se va al exterior cada vez más joven y a los clubes de nuestro país les cuesta retenerlo. A la larga lista se suma ahora Tiago Palacios, mediocampista zurdo de 19 años de Platense que fue adquirido por City Group, que maneja distintos equipos a lo largo del mundo, con el de Manchester como insignia.

La dirigencia del Calamar llegó a un acuerdo de palabra con City Group para venderle el 70% de Palacios en 350 mil dólares. Sin embargo, firmará un contrato por cinco años pero se quedará hasta diciembre.

Palacios hizo las inferiores en River, donde estuvo seis años (estuvo hasta la 7ª) hasta que lo dejaron en libertad de acción, en diciembre de 2017.