Más de 22.000 inscriptos para 350 vacantes en el Poder Judicial chaqueño

“Estamos acostumbrados a números altos, pero esta vez la demanda fue mayor”, señaló la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), María Emilia Valle, en diálogo con Diario Norte, quien explicó que la justicia chaqueña cuenta actualmente con una planta de 4.133 agentes. La convocatoria busca cubrir vacantes reales, atender nuevas dependencias y reemplazar cargos por jubilaciones.

Incorporaciones graduales

Según estimaciones, el Poder Judicial absorbe en promedio 100 nuevos trabajadores por año, con una mayor concentración en dependencias de Resistencia, donde se registra más movimiento.

Actualmente se está agotando la lista de 500 aprobados del concurso anterior, realizado hace unos cinco años. Valle recordó que el ingreso no es inmediato, pero quienes se inscriben “saben que en algún momento tendrán la posibilidad, si están dentro del número asignado”.

En esta edición se introdujeron modificaciones en la prueba de tipeo, que funciona como filtro previo al examen técnico-jurídico. “Los abogados nos pedían más flexibilidad. Decidimos darles un minuto más en el tiempo disponible para transcribir un escrito y aumentar el puntaje de la parte técnica”, detalló la presidenta del STJ.

Concursos inclusivos

El proceso mantiene cupos diferenciados para referentes indígenas, personas con discapacidad y, recientemente, para personas trans.

En el caso de los referentes indígenas, los auxiliares administrativos cumplen funciones de enlace entre el Poder Judicial y los pueblos originarios. Esta tarea es coordinada por Elizabeth González, con la asistencia del abogado Daniel Escalante, el primer profesional indígena de la provincia.

“Apuntamos a que cada circunscripción cuente con estos enlaces, porque fortalecen el vínculo con las comunidades”, subrayó Valle.