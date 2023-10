Massa: «Voy a dejar cada gota de sudor para construir el triunfo de UxP»

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerraron la campaña oficialista en el distrito y llamaron a «cargar las pilas» para asegurar el «triunfo» de esa boleta en las elecciones del domingo próximo.

«El domingo el deseo se va a hacer realidad, cueste lo que cueste», exclamó Massa ante la militancia peronista reunida en el estadio de Arsenal de Sarandí, donde UxP conmemoró además un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista del 17 de Octubre.

«En el Día de la Lealtad, todos y unidos», proponía la convocatoria que inició pasadas las 16 horas del 17 de octubre con la presencia de 22.000 personas. Frente a ellos, Sergio Massa inició su discurso expresando optimismo: «Sé del esfuerzo que vienen haciendo y sé de su deseo. El domingo cueste lo que cueste se va a hacer realidad. Estamos dando vuelta la historia: estamos construyendo, desde la provincia de Buenos Aires, el norte argentino y la Patagonia, la victoria de Unión por la Patria el próximo domingo».

«Este 17 de octubre venimos a decirle a nuestros trabajadores y trabajadoras que el primer compromiso es la lealtad con el trabajo. Creemos en una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan. Queremos una Argentina que siga generando trabajo, que nos permita mejores salarios y jubilaciones, incorporar a los trabajadores de la economía popular y construir en la idea del trabajo a la Argentina de la movilidad social ascendente», continuó el candidato.

A su vez, expresó que ofrece su «lealtad en la educación pública a partir del compromiso de construir el doble de escuelas técnicas en la Argentina para que los pibes tengan salida laboral», mientras señaló su compromiso en «construir en cuatro años 734 centros de desarrollo infantil para que las mujeres, cuando vayan a trabajar, tengan un lugar donde se eduque y cuide a sus hijos».

Sobre federalismo, también remarcó que proyecta realizar «más ferrocarriles, para que tengamos conectividad de nuestra producción y de nuestros ciudadanos; más federalismo en términos de inversión pública para que tengamos igualdad de desarrollo, sobre todo en el postergado norte argentino. Pero, sobre todas las cosas, un nuevo pacto federal: más coparticipación a las provincias porque es el Estado provincial y local el que está cerca del problema y el que puede resolverlo».

Posteriormente, destacó la gestión de Axel Kicillof: «La Provincia de Buenos Aires es la locomotora de Argentina y hace cuatro años tiene un gobernador que va al frente; tiene intendentes que todos los días se ponen cara a cara con sus vecinos a resolver problemas».

Otro compromiso de Sergio Massa fue remarcar que «junto a la reducción de la inflación y la generación de empleo», existe «una obligación y un compromiso con todos nuestros vecinos: la lucha contra la inseguridad va a ser una pelea personal, contra el narcotráfico, la trata de personas, el delito y la Justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes que conviven con las víctimas. Me van a tener trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y de la paz sean valores que representen a Unión por la Patria».

El candidato de Unión por la Patria aseguró que, en caso de asumir como presidente, desde el 10 de diciembre va a convocar «a un gobierno de unidad nacional que deje asentada diez políticas de Estado para que tengan tranquilidad aquellos que hoy tienen preocupación por el futuro de los argentinos».

En el cierre de su campaña, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que buscará la reelección el próximo 22 de octubre, reconoció que “son tiempos difíciles” por la coyuntura social y económica, pero remarcó que la salida no es con políticas de shock: “Nada se resuelve con motosierra, ni con dinamita ni ajuste. No es por ahí”.

“El 80% de los pibes de nuestras universidades son primera generación de trabajadores, eso es movilidad ascendente e igualdad”, valorizó y dijo que el peronismo «no hace negocio con los derechos, lo que hacemos es justicia social en la línea de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina».

Asimismo, entendió que «hay una boleta que es un escudo para defender los derechos, un seguro para defender lo que se hizo, y un impulso para el futuro. Es la boleta de Unión por la Patria con Sergio Massa. Es la boleta completa la que garantiza lo que hicimos, pero también lo que falta hacer», afirmó.

Para finalizar, apuntó: «Necesitamos grandes acuerdos para lo que viene. Sergio, te vamos a acompañar. Estoy seguro que no solo en el peronismo ni UP, sino la gran mayoría de los bonaerenses saben que nos es con menos educación, sino con más. Que no es con menos industria nacional sino con más. Que es integración provincial y no con menos federalismo».