Mauro Zárate: «Soy muy feliz en Boca»

Mauro Zárate terminará su contrato con Boca en junio de 2021. Sin embargo, el delantero se ilusiona con estirar su vínculo pronto: «Ojalá, que así sea. Soy muy feliz en Boca y me encantaría renovar. Obviamente que no depende sólo de mí, pero es mi deseo».

«Por muchos momentos fui titular en este año y medio. Estos partidos me tocó estar afuera por las lesiones y aportar desde donde me tocara. Lo mismo me pasó en la Copa del año pasado: fui titular y después de la lesión en Quito me tocó perderme la vuelta de cuartos y una semi con River. Queda en uno estar listo cuando toque y demostrar que puedo estar entre los 11», expresó.

Por otra parte, el delantero, de 33 años, aseguró que tiene un gimnasio en su casa y «varias máquina magneto» para hacer kinesiología, durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. «Creo que la motivación, una vez que esto termine y arranque el torneo, te vuelve al instante. Ya es una motivación jugar en el más grande de América», dijo.

Además, recordó a Daniele De Rossi, mediocampista italiano que jugó en el primer semestre de la coronación: «Fue muy importante para nosotros, dentro y fuera de la cancha. Como jugador ya lo conocía de Italia y como persona sólo de enfrentarlo muchas veces, yo en Lazio y él en la Roma. Y ahora como compañero tengo nada más que cosas positivas para decir de él».

Por último, Zárate dejó en claro el valor que tuvo la obtención de la Superliga, al arrebatárselo a River: «Fue mucho más lindo para nosotros, para la gente y creo que para el fútbol argentino también. Se mantuvo la definición del torneo hasta la última fecha y había una expectativa muy grande. Hacía mucho que no pasaba eso».