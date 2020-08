Max Verstappen, el estratega que festejó en la Fórmula 1

Max Verstappen y Red Bull consiguieron ayer una gran victoria en el Gran Premio 70° Aniversario de la Fórmula 1 desarrollada en el circuito de Silverstone, Inglaterra. Completaron el podio Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Con este triunfo, el holandés está 2° en el campeonato detrás del británico Hamilton.

Bottas largó al frente del pelotón, seguido por Hamilton y Verstappen, quien doblegó en el pique inicial a Hulkenberg. Mientras que Vettel sufrió un despiste y quedó último en el pelotón.

Vueltas después, Bottas y Hamilton fueron a los pits para colocar el compuesto duro y volvieron a la pista en el 4° y 6° puestos, respectivamente. El nuevo líder era el holandés Verstappen.

En el giro 27, Verstappen fue a los pits por primera vez, colocó el compuesto medio y volvió a la pista en la 2ª posición por detrás de Bottas. Pero, rápidamente el de Red Bull fue a buscar al finlandés y recuperó la punta. En la 3ª colocación estaba Hamilton.

Luego, Verstappen y Bottas cambiaron nuevamente neumáticos, para regresar a pista 2° y 3°. Hamilton pasó a comandar las acciones.

A 10 vueltas para el final, Hamilton pasó por boxes. Verstappen recuperó la 1ª posición, seguido por Bottas y Leclerc. Mientras que el británico de Mercedes quedó 4°.

Momentos después, Hamilton doblegó al monegasco y se ubicó en la 3ª colocación. A poco para el cierre, siguió con su avance y dejó atrás a Bottas para situarse 2°.

Finalmente, fue victoria para Verstappen, seguido por Hamilton, Bottas, Leclerc y Albon. Completaron los mejores diez Stroll, Hulkenberg, Ocon, Norris y Kvyat.

Fue la 9ª victoria para Verstappen dentro de la Fórmula 1 y la 1ª de la temporada. La próxima fecha será el fin de semana que viene con el Gran Premio de España en el circuito de Barcelona. En el campeonato, Hamilton continúa como líder con 107 puntos, seguido por Verstappen con 77 y Bottas con 73.

INSÓLITO ACCIDENTE DE SCHUMACHER

Una polémica maniobra, que derivó en un insólito accidente, involucró a Mick Schumacher, hijo de Michael, en la competencia que la Fórmula 2 en Silverstone.

El hijo del heptacampeón de Fórmula 1 protagonizó un toque a sólo dos vueltas del final con su compañero de equipo, cuando ambos lideraban la competencia.

Su compañero en el team Prema Racing, Robert Shwartzman, llegó ayer como líder del campeonato y era el líder de la carrera. Pero, ambos arruinaron la situación ideal del equipo. Schumacher no se conformóaba con el 2° puesto y quiso ir por el triunfo. Y, en el final de una recta la ganó la posición a Shwartzman; pero, el ruso no frenó a tiempo, se tocaron, el último se despistó y no sumó puntos. Schumacher, finalmente cedió la 1ª posición ante el japonés Yuri Tsunoda, quien ganó la carrera.

BINDER HIZO HISTORIA EN BRNO

Brad Binder (Red Bull KTM) se quedó con la carrera del Moto GP en el circuito de Brno, República Checa, escenario de la 3ª fecha de la temporada. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) y Johann Zarco (Esponsorama Racing) completaron el podio.

Binder consiguió su 1ª victoria en el Moto GP en su año debut. Además, se convirtió en el primer sudafricano en llevarse una prueba de la divisional y le dio el éxito inaugural a KTM en la máxima categoría del motociclismo.

Con estos resultados, Quartararo sigue como líder del campeonato con 59 puntos, secundado por Viñales con 42 y Morbidelli con 31 unidades. La 4ª fecha será el próximo fin de semana en el circuito Red Bull Ring de Austria.