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Máxima tensión: Irán asegura que atacó bases de Estados Unidos en Qatar

Se reportaron explosiones en la zona de Irak.

Photo of Cooperativa La Prensa Cooperativa La Prensa Send an email 23 de junio de 2025
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La televisión estatal iraní aseguró que fuerzas de Teherán atacaron “con éxito” posiciones de Estados Unidos en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, y en instalaciones militares norteamericanas en Irak, en represalia por los recientes bombardeos de Washington sobre complejos nucleares iraníes.

El anuncio se produjo minutos después de que la Autoridad de Aviación Civil qatarí cerrara el espacio aéreo del emirato “por razones de seguridad” y ordenara desvíos inmediatos de vuelos comerciales.

En la ciudad de Lusail detectaron al menos tres fuertes explosiones y observaron estelas luminosas en el cielo, mientras sonaban sirenas en las avenidas céntricas y vehículos militares avanzaban hacia la zona de la base.

La cadena estatal iraní transmitió imágenes de archivo de misiles balísticos y rotuló la operación como “una poderosa respuesta al acto de agresión de Estados Unidos”. No precisó el tipo de armamento empleado ni el número de proyectiles disparados.

 

Fuente: NA

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