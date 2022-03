Médicos continúan en la lucha por un aumento salarial y de seguridad

La semana pasada, trabajadores de salud que conforman la Gremial Médica Hospitalaria convocaron a un paro y movilización en el acceso al hospital Pediátrico bajo el lema “Médicos en lucha por la explotación laboral”. La medida de fuerza fue llevada adelante para exigir una mejora salarial y mayor seguridad para el personal. Además, exigen que la ministra de Salud atienda sus reclamos, y aseguran que es la tercera vez que prorrogan una audiencia sin recibir una respuesta.

En diálogo con elDIARIO de La Región, la médica del hospital Pediátrico que forma parte de la Gremial Médica Hospitalaria, Silvia Colman, habló sobre la lucha que lleva adelante el sector hace ya un tiempo. “Esto se reinició ayer, nunca dejamos de protestar. Ya es la tercera vez, si no es más, que nos prorrogan y no atienden desde el ministerio de Salud para abrir un diálogo y tener una audiencia para que seamos escuchados. Nosotros queremos un aumento salarial más una mejora de las horas de guardia, y tener un pago con responsabilidad profesional. Y además que aumente nuestra seguridad como médicos, por la falta de protección y por las agresiones que recibimos”, expresó.

“Nos merecemos cobrar mucho mejor por todo el trabajo arduo que hacemos”, sostuvo Colman. En ese sentido, la médica comentó que los sueldos básicos no llegan a los 30.000 pesos. Sumando a las guardias y dependiendo de la carga horaria, lo que perciben los médicos podrían rondar entre los 30.000 y los 44.000. “Fuimos aplaudidos en un momento, pero los aplausos no nos dan de comer. No nos ayudan a cubrir nuestras necesidades diarias”, aseveró.

“Últimamente estamos muy descuidados. Tenemos muchas agresiones de parte de las personas que reciben atención. Y esto tiene que ver también con la falta de personal. Si vos me pagas mal, yo tengo que atender porque es mi trabajo, pero tengo que atender sin descansar un segundo ni poder comer, y todo lleva a la espera, a hablarle mal al paciente. Es un combo de cosas que con la pandemia además se vieron agravadas o fueron más notorias”, comentó sobre lo que vive día a día el personal de salud.

Asimismo, Colman habló de la situación durante la pandemia y la actual con la gripe A. “Nosotros en pandemia incluso como trabajadores esenciales nunca dejamos de ir, no podíamos hacer cuarentena. Y ahora estamos con el tema de la influenza que está afectando a los más chicos. Por esta razón ahora mucho menos podemos dejar las guardias, porque se necesita al personal atendiendo por la cantidad de consultas. Entonces somos personal esencial para estas cosas pero no recibimos ninguna mejora salarial, y seguimos trabajando como el primer día de la pandemia. En el pediátrico no cobramos siquiera horas covid como ocurre en otros lados”, finalizó.