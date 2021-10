Medida cautelar al kartódromo en Colonia Amadeo: “Celebramos el primer paso, pero seguimos la lucha por la preservación”

MESES DE LUCHA

Contextualizando sobre la lucha, Mónaco relató, “en marzo nos enteramos del intento de instalación del kartódromo en la Colonia, por lo que desde allí inició nuestra preocupación. En primera instancia nos contactamos con el presidente de la Asociación de Kartings para que nos informe sobre la magnitud de este proyecto, ya que no había demasiados datos, más que algunas propagandas municipales.

Cabe aclarar que entre los vecinos hay muchos que tienen emprendimientos productivos y que consultaron por el estudio de impacto ambiental necesario para un proyecto como este, lo cual significa un informe realizado por especialista para justamente analizar o medir cómo va a impactar en diferentes características el emprendimiento evaluado. La respuesta que recibimos de parte del presidente es que él no sabía que era necesario este estudio, pero que el kartódromo era lo mejor que le podía pasar a la colonia, a lo cual replicamos desde el testimonio de los vecinos -entre ellos algunos veterinarios-, quienes explicaron como el ruido de los kartings afectaría a las producciones, porque en la zona tenemos gente que realiza ganadería, apicultura, y demás actividades que se verían afectados sensiblemente. La respuesta nuevamente fue que él no sabía de este tipo de cosas”.

“NO ES UN ENFRENTAMIENTO”

“Queremos aclarar que nosotros no lo tomamos como un enfrentamiento, de hecho, entendemos que la Asociación quiere realizar este deporte, pero lo que refutamos es que hay lugares adecuados y en el contexto rural vienen a romper no solamente nuestra economía de los pequeños productores, sino también atentarán contra la búsqueda de personas que llegaron hasta la colonia tanto por la tranquilidad, como para alejarse de la ciudad, e incluso tener mayor contacto con la naturaleza y más después de todo lo que paso con la pandemia donde hemos estado meses encerrados. Por eso nos movilizamos, a partir de la preocupación de todos los vecinos”, sostuvo Mónaco.

PARTICIPACIÓN VECINAL

La titular de la fundación aclaró que ellos son la cara visible, pero cuentan desde el primer momento de la participación y preocupación de los vecinos de la colonia en esta lucha por la preservación, “atrás nuestro hay un montón de gente, de vecinos preocupados que se han movilizado y acompañado en este proceso judicial donde hemos conseguido la medida de amparo que tuvimos que llevar a la Justicia”.

“En un primer momento presentamos notas en todos los ámbitos, tanto en la municipalidad de Margarita Belén, al Consejo Municipal y a los diferentes organismos del gobierno hasta el gobernador, pero pasado el tiempo no recibíamos ninguna respuesta, por lo cual las obras continuaban hasta que se consiguió esta cautelar”.

“También hemos recurrido al defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, quien nos visitó, escuchó tanto a los vecinos como a especialistas que han venido desde Resistencia, Colonia Benítez, Margarita Belén, los cuales advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la instalación de un kartódromo en una zona rural”, remarcó.

PRÓXIMO PASO

Mónaco agradeció “a la justicia por habernos escuchado, tras haber presentado un montón de argumentos que cesen la obra, al aporte del doctor Mariano Moro, quien es especialista en medioambiente y que llevó a cabo esta medida de amparo”, adelantando, “ahora lo que venimos abogando es que todas las actividades referidas a los deportes de motor se concentren en el Autódromo o en un solo lugar que tenga las instalaciones adecuadas para contener lo referido a esta actividad, pero hacer las cosas bien en cuanto al medioambiente, porque con las leyes que hay no se puede venir a hacer algo sin tener en cuenta el impacto que puede tener”.

AÑOS DE LUCHA

Por último, la referente vecinal recordó que esta no es la primera lucha ambiental que han llevado a cabo, “ya en el 2016 hubo otro proyecto de una planta de reciclado de basura que pretendían instalarlo a 300 metros del jardín/primaria y secundaria de Colonia Amadeo donde se iba a concentrar la basura de Colonia Elisa como de Margarita Belén, y desde allí los vecinos nos comenzamos a nuclear para contrarrestar esto. Siendo esta nuestra primera lucha, hasta el punto que en 2020 formamos la comisión vecinal, donde se me eligió como presidenta”, incluso enfatizó que conviven con problemáticas sin solución hace décadas, “tenemos muchísimos problemas en lo que respecta a los caminos en la zona, porque cuando llueve se vuelen intransitables, por lo cual nos resulta llamativo como hay recursos para este tipo de proyectos o convenios privados; pero lo que realmente necesita la Colonia y por lo que venimos luchando hace años es la mejora de caminos y de puentes, ya que en épocas de inundación quedamos totalmente aislados. Hemos reclamado no solamente al consorcio de Margarita, sino a la Dirección de Vialidad Provincial sobre los problemas que estamos teniendo hace 20 años, pero hasta la fecha no tenemos soluciones a corto plazo».