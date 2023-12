Medios de todo el mundo debaten el futuro del periodismo

Medios de comunicación de los cinco continentes, junto a entidades internacionales ligadas a la actividad, participaron este fin de semana de las primeras dos jornadas de la Cumbre Mundial de Medios (WMS, por sus siglas en inglés) que se celebra en la ciudad china de Guangzhou. Suscribieron una declaración conjunta sobre el futuro del periodismo y las innovaciones tecnológicas aplicadas a la industria mediática.

Con la presencia de 450 representantes de medios provenientes de 200 países, los participantes debatieron sobre el papel de las empresas informativas en la búsqueda del desarrollo y la seguridad, la incorporación de cambios tecnológicos, la digitalización y su impacto en el surgimiento de nuevos medios con nuevas lógicas.

También se dialogó sobre la necesidad de profundizar la cooperación entre las empresas informativas y de la comunicación, y se acordó en que el mundo está experimentando cambios acelerados que no se han visto en un siglo, lo que también genera incertidumbres y hace imprevisibles algunos fenómenos.

Los acuerdos y los puntos tratados fueron asentados en el documento titulado «Impulsar la confianza global y promover el desarrollo de los medios de comunicación».

La Cumbre Mundial de Medios, este año en su quinta edición, es una iniciativa de la agencia de noticias china Xinhua organizada en conjunto con los gobiernos locales de las provincias de Guangdong (sudeste de China) y Yunnan (suroeste).

En las dos primeras jornadas se habló sobre la necesidad de profundizar la cooperación para generar contenidos de alta calidad.

Los anfitriones, como rasgo particular, abogaron por el fortalecimiento de los medios a nivel global bajo los principios de la doctrina de la «comunidad de futuro compartido para la humanidad», premisa que guía la política exterior de China en la presidencia de Xi Jinping.

En el foro estuvieron representados 197 medios de comunicación de 101 países, pero además participaron misiones diplomáticas presentes en China más instituciones de Naciones Unidas, al igual que entidades y ONG internacionales.

Entre los casi doscientos medios que participaron de las sesiones realizadas en la ciudad de Guangzhou estuvieron Associated Press, Reuters, Agence France-Presse (AFP), South Africa’s Independent Media, The Hindu Publishing Group, TV Brics (con oficinas centrales en Rusia) y The JoongAng (grupo de medios Corea del Sur).

En representación de la Naciones Unidas asistió la secretaria general adjunta -a cargo de la comunicación- Melissa Fleming, estadounidense graduada en Periodismo en al Universidad de Boston, según informaron Xinhua y otras agencias de noticias internacionales.

En el discurso de apertura, el titular de Xinhua y presidente ejecutivo de la WMS, Fu Hua, llamó a los medios a construir consensos globales y fortalecer la confianza en el desarrollo, como también a defender la objetividad para mejorar la credibilidad de la labor periodística.

Otro de los oradores fue el subdirector ejecutivo del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Hu Heping, quien abogó por que los medios promuevan el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, bajo el objetivo común de construir un mundo mejor con un futuro compartido para la humanidad. Instó a profundizar los intercambios y la colaboración para construir un mundo abierto e inclusivo en el que se recupere la paz de forma duradera, con seguridad y prosperidad universales. (Fuente: Télam)