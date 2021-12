Movilizaciones en los juzgados: “Se mezcló todo y es peligroso que estos temas se traten desde el amarillismo periodistico”

Además, Miranda brindó su óptica de lo sucedido, “se ha mezclado todo, porque frente al juzgado hay varios hombres reclamando por las mismas cuestiones sobre distintas causas. En medio de esto se agredió a la jueza Laura Parmetler, a la cual la persiguieron, increparon y hasta patearon su auto. Cabe aclarar que, si hay personas que se están manifestando pacíficamente, pero atacar a una persona cuando sale de su lugar de trabajo deja de ser pacífico y es la manera en la que actuó una facción de quienes se movilizan”.

AMARILLISMO

“Algo que me parece que se está manejando mal de parte de algunos medios, es el amarillismo con el que están llevando lo sucedido, porque hay cuestiones que son muy delicadas ya que los conflictos donde se dirime el interés superior de un niño, niña o adolescente tiene carácter reservado y hemos visto que se han publicado nombres, numero de causas, lo cual bajo ningún aspecto está bien. Además, las infancias o adolescentes tienen derecho a que se resguarde su identidad. Se está escuchando una sola campana de los hechos y eso es peligroso”, remarcó.

“Los conflictos en que se dirime el interés superior del niño no siempre pueden ser resueltos con la celeridad que pretende la gente, porque es necesario el análisis de pruebas, intervención de psicólogos, de equipo interdisciplinario, por lo que no es tan sencillo como se cree. Pero en caso de que el fallo no sea el esperado por una de las partes, hay otros recursos a la que recurrir antes que sentarse y pedir Justicia porque no ven a los hijos no es tampoco el camino, porque hay que ver porque es que no está pudiendo tener contacto con el menor. Por lo cual este tipo de protestas lo único que hace es vulnerar la independencia judicial. Me parece un bochorno que los judiciales sean agredidas de esa manera”, apuntó.

Por último, Miranda rechazó las afirmaciones que caen sobre las magistradas,

“se ha cuestionado un montón de veces a las juezas, situando que por ser mujeres favorecen a las madres, es decir que la lectura que subyace que una mujer no puede ser objetiva, lo cual se ha dicho infinidad de veces, pero está muy alejado de la realidad”, finalizó.