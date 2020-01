Municipales esperan la intervención del Ministerio de Trabajo por haberes adeudados

Trabajadores municipales de Pampa del Infierno dialogaron con elDIARIO de la Región sobre las medidas que llevan adelante en reclamo de la deuda de haberes, que data de 2019. El atraso en el pago de haberes se produjo en la gestión del exintendente, Carlos Andión, y afecta a más de 300 familias.

Diego Herrera, trabajador del Municipio, detalló a este medio la serie de reclamos dirigidos a la intendenta, Glenda Seifer. “Sabemos que la deuda viene de la gestión de Andión, pero ella cuando asumió prometió pagar lo adeudado cuando se saldara la deuda del Gobierno de Domingo Peppo a los Municipios”, detalló.

Herrera advirtió que las irregularidades se dan desde diciembre, momento en el que los trabajadores comenzaron a reclamar el pago de haberes correspondiente a noviembre. “No sabemos por qué salteó ese mes. Pagaron los sueldos de diciembre y dejaron la deuda de noviembre”.

Además, el trabajador explicó que las medidas de fuerza se realizan bajo amenazas de la jefa comunal, que no sólo amenazó con descontar el presentismo a quienes llevaron adelante el reclamo en la puerta de la municipalidad, sino que deslizó la idea de que sólo abonará lo adeudado a quienes están nucleados en el sindicato.

Otro de los datos que llevaron a alertar a los trabajadores es que desde hace un tiempo la Municipalidad trae trabajadores de otras localidades. “Hay muchas familias que necesitan trabajar y la intendenta trae trabajadores de Corzuela. Hoy (por ayer) llegó un trabajador con empleados que cortaron el pasto en varios puntos de la ciudad”.

Para finalizar, Herrera comentó que esperan que hoy llegue a la localidad un representante del Ministerio de Trabajo de la Provincia para mediar en el conflicto y brindar respuestas a los reclamos.

Por otra parte, los trabajadores nucleados en la ATE emitieron un comunicado en el que alegaron estar “cansados de mentiras y de que ponga excusas de que la gestión anterior se llevó los haberes a los bolsillos, y de que abuse del poder para jugar con la sensibilidad de cada empleado mintiendo que el jueves depositaban y así días anteriores”.

EX EMPLEADOS SE

SUMARON AL RECLAMO

En este contexto, un ex empleado del Municipio sumó más reclamos a la intendenta. Explicó que se encuentra en litigio legal contra la nueva gestión. El ex trabajador comentó que “el 31 de diciembre del 2019 da de baja a 36 contratados, sin previo aviso con una carta documento, sin respetar la prórroga del contrato municipal que estipula un plazo de 10 de antelación para dejar sin efecto el contrato. Por este motivo, estamos llevando adelante una demanda. Y no nos renovò los contratos por ser gente de la gestión anterior. Y todavía nos adeuda noviembre, por eso nos sumamos a los reclamos a la intendenta”, aseguró.