Nación reforzará el control en el aislamiento obligatorio

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó ayer que “habrá sanciones económicas y penales para aquellos que violen la cuarentena obligatoria de 7 días al regresar al país”, en el marco de los controles dispuestos por el Gobierno para impedir el ingreso de nuevas cepas de coronavirus, que «se van a reforzar» en todos los distritos tras haberse detectado 287 incumplimientos en las últimas inspecciones

“El esquema es claro y hay que cumplirlo porque si no corremos el riesgo de que ingresen las nuevas cepas al país”, sostuvo el ministro coordinador en declaraciones a Radio 10 al mismo tiempo que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informaba que mañana iniciará 287 denuncias penales contra personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria al ingresar al país desde el exterior.

“Le pedimos a las jurisdicciones, que son las encargadas de realizar los controles, que ajusten un poco más esos controles sobre esas personas que llegan al país -desde el exterior- y hacen el aislamiento obligatorio en sus casas”, completó el jefe de Gabinete de ministros.

CAUSAS PENALES

Las declaraciones de Cafiero fueron acompañadas por las de la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, quien ratificó que mañana se iniciarán «287 denuncias penales contra personas que no cumplieron la cuarentena obligatoria al ingresar al país desde el exterior» y advirtió que esa infracción contempla penas de entre 3 y 5 años de prisión.

“Hoy iniciaremos 287 denuncias penales, son las personas que no encontramos en sus domicilios, a todas estas personas les cabe una denuncia y van a tener que responder», aseveró la funcionaria en declaraciones a AM 990, esta mañana, luego de que la DNM detectó que el 38% de las personas que ingresan a la Argentina no cumple con el aislamiento obligatorio para prevenir la transmisión de coronavirus.

En ese marco, la responsable de Migraciones detalló que «les corresponden penas de 3 a 5 años a la gente (que incumple la normativa)».

La DNM realizó esta semana 747 inspecciones de domicilios declarados en ocho provincias y la ciudad de Buenos Aires (CABA) para constatar el cumplimiento del aislamiento para los viajeros que regresaban desde otros países.

En los operativos, los funcionarios de la DNM detectaron 287 incumplimientos, lo que representa más del 38%.

«Ese 40% – que incumple la cuarentena- nos pone a nosotros como sociedad en un gran problema», aseveró Carignano al respecto.

Explicó que «la cuarentena» tras regresar de un viaje «es clave y no es un capricho del Estado», porque «hay personas a las que recién a los dos días se le empiezan a manifestar los síntomas» de la enfermedad.

La cifra de incumplimientos al aislamiento tras regresar de un viaje al exterior fue informada tras ponerse en marcha la semana pasada un refuerzo en los controles para colaborar con las provincias y evitar la propagación de las variantes más infecciosas de coronavirus, que aún no tienen circulación en Argentina.

La funcionaria reiteró que todas las personas que ingresan al país tienen que tener un PCR negativo y que las únicas vías de ingreso habilitadas al país son los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y San Fernando.

«Tenemos todas las fronteras cerradas», enfatizó Carignano, que recordó que «el turismo está prohibido en Argentina hace un año y medio» y que «solamente ingresan los argentinos».

Los operativos realizados por el área de Control de Permanencia de Migraciones tienen como objetivo reforzar el control que hacen las distintas jurisdicciones y en los últimos días se llevaron a cabo en Jujuy, La Rioja, Mendoza, Chubut, Corrientes, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Salta y Ciudad de Buenos Aires. (fuente: Télam)