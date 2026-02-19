NBCh garantiza este jueves todos sus servicios virtuales y por cajero

Nuevo Banco del Chaco informó que este jueves estarán habilitados los servicios digitales para hacer las operaciones de la forma habitual, a través de NBCH24 y las tarjetas de crédito y débito.

Durante la jornada, estará disponible NBCH24 Online Banking en su versión aplicación y web, también las compras con tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y en línea. También, las operaciones en cajeros automáticos.

Con tarjeta Tuya se mantiene vigente la promoción Vuelta a Clases con 3 cuotas sin interés más 20% de bonificación y la opción de 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de los rubros indumentaria, zapatería, útiles escolares, libros y ópticas.

Con “NBCH24 Online Banking” se pueden realizar todas las operaciones habituales y trámites esenciales. Entre las funciones disponibles se encuentran:

* Pago de servicios e impuestos

* Compras con QR

* Envío de dinero

* Solicitud de préstamos

* Inversiones

* Blanqueo de PIN de tarjeta de débito

* Aviso de viaje al exterior

* Consultas de tarjetas y movimientos

* Gestión integral de productos y servicios

La operatoria en línea se encuentra disponible en cualquier momento desde la app o desde la web oficial 24.nbch.com.ar. Por último, recordaron que el NBCh nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención virtual en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.