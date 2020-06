“Necesitamos trabajar, nosotros también somos Chaco”, el pedido de escribanos al gobernador de Chaco

Sr. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO

Cuando todo esto comenzó, los argentinos, y especialmente los chaqueños, embuidos de un heroísmo casi romántico, nos recluimos en nuestros hogares, y obedecimos cual niños de la escuela ciegamente confiados en nuestras autoridades, depositando toda nuestra confianza en ustedes, convencidos de que el sacrificio que estábamos haciendo valía la pena y redundaría en el beneficio de todos y que de ésta salimos todos juntos o no salimos. La salud, ante todo, la economía, en segundo o tercer lugar.

A medida que pasaban los días, las semanas y los meses, se fue haciendo evidente que, si bien la salud es lo más importante, también debemos comer, subsistir, cubrir las necesidades elementales.

Para quienes tienen la suerte de tener un puesto en alguna repartición publica, quienes han dejado de concurrir a sus lugares de trabajo, pero sin embargo todos los meses religiosamente siguen cobrando sus sueldos, la situación no ha pasado de ser deprimente, por el hecho de tener que renunciar a muchas actividades y no poder tener la libertad de reunirse con amigos o familiares, y situaciones de esa índole, que no vamos a desmerecer.- Pero para una gran parte de la población, aquellos que no cobramos sueldos, que necesitamos trabajar para tener ingresos, y que igualmente debemos abonar impuestos tanto provinciales como nacionales, la situación no fue, ni es la misma.

La gran mayoría de trabajadores autónomos hoy ya puedo desarrollar sus actividades normalmente, respetando por supuesto todas las restricciones horarias y sanitarias, pero se puede decir que vuelven a tener más o menos intacta su fuente de ingresos. Pero hay un grupo, una profesión independiente, que a pesar de que fue habilitada a trabajar, hoy se ve atada de manos para poder ejercer plenamente su función: LOS ESCRIBANOS.

Y por qué estamos atados de manos? Porque al no estar funcionando normalmente el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE no contamos con los Certificados de Dominio e Inhibiciones, que por ley se nos exige para el otorgamiento de las escrituras de constitución, modificación o transmisión de derechos reales, léase, compraventa, donación, cesión de derechos, hipotecas, etc.- Cual es la consecuencia de todo esto? No solo un tremendo perjuicio económico para toda la familia notarial del Chaco, sino también para la ciudadanía en general, que ve cercenado un elemental derecho a disponer de sus bienes, con casos verdaderamente injustos como por ejemplo una persona de avanzada edad que sintiéndose ya en sus últimos momentos desea donar sus bienes a sus hijos y de esta manera sentir que ha dejado las cosas en orden y poder partir de este mundo con esa tranquilidad.

Y ese es solo un ejemplo, como también los innumerables negocios y oportunidades perdidas por no poder realizar una operación inmobiliaria con la seguridad y la tranquilidad que brinda un escribano cuando puede prestar su servicio en forma normal.- Cual es el fundamento científico que existe para que tal organismo público no pueda retomar sus funciones? Lo han hecho en otras provincias, con todas las precauciones y medidas sanitarias que corresponden, por supuesto.- Acaso existe más riesgo de contagio o circulación viral en un trabajo de oficina, donde los escritorios pueden estar separados convenientemente, aislados con vidrios o mamparas, disponiéndose de desinfectantes para esterilizar cada elemento con el que se trabaja, y sin tomar contacto alguno con los usuarios, que por ejemplo un supermercado, o una tienda de venta de ropas? Cuál es el criterio a estas alturas, para seguir restringiendo tan perniciosamente la actividad registral y por consiguiente el tráfico inmobiliario de la provincia?

La mayoría de los escribanos somos laburantes, gente que necesita trabajar para subsistir. Atrás, muy atrás quedaron las épocas en que decir escribano era sinónimo de clase acomodada. Ya no señor Gobernador. Ahora somos trabajadores independientes que si no trabajamos no tenemos para satisfacer nuestras necesidades básicas.- Y vale la aclaración porque cuando hablamos de solidaridad, no falta quien opina, mirá vos quienes están reclamando, los que menos necesitan.- La situación que estamos viviendo es totalmente injusta y desigual.- Se nos sigue cobrando e intimando al pago de los impuestos y mientras tanto no se nos dan las herramientas para poder volver a trabajar realizando escrituras de transferencias de dominio, que son en definitiva nuestra mayor fuente de ingresos.- Por todo lo expuesto, le solicitamos que arbitre todos los medios para que el Registro de la Propiedad Inmueble retome sus funciones y actividades. No podemos trabajar si este organismo no vuelve a expedir certificados e inscribir actos.

Es cierto que de esta salimos todos juntos, pero hasta ahora pareciera que ud se ha olvidado de nosotros.- El pueblo nos necesita, el estado también puesto que actuamos siempre como agentes de retención de impuestos que van a las arcas de la provincia y de la nación, tarea que la hemos realizado siempre ad honorem, y esta situación es a estas alturas muy injusta, y el único que tiene el poder y la autoridad para resolverla es ud señor Gobernador.- No somos de cortar calles, ni de hacer marchas, pero respétenos sr. Gobernador, estamos pidiendo y exigiendo algo justo, no mire para otro lado.- Necesitamos cumplir nuestra función. NECESITAMOS TRABAJAR. NOSOTROS TAMBIEN SOMOS CHACO.-ESCRIBANOS DEL CHACO

FIRMAN

PABLO ENRIQUE ALVAREZ D.N.I 17.084.893 SILVINA DE SAN TELESFORO D.N.I 25.394.858 ROSANA KARINA PINATTI D.N.I 24.777.788 ELSA AIDA GOROSTIZU D.N.I 14.333.031 INES PETCOFF D.N.I 27.435.337 LUIS JAVIER ALONSO D.N.I 21.349.779 MARISA E. SCHAHOVSKOY D.N.I 22.933.407 MARIELA GUTIERREZ D.N.I 24.319.689 HERIBERTO REGOJO D.N.I 22.864.713 SUSANA ESTIGARRIBIA D.N.I 11.882.110 ANALIA MARISOL MORO D.N.I 26.362.198 BLANCA LEONOR BRAVO D.N.I 12.984.498 ROSA RODRIGUEZ D.N.I 10.173.872 MARIELA MUCHUTTI D.N.I 24.199.218 VIVIANA KAZMER D.N.I 27.025.618 YANINA ALTAMIRANO D.N.I 27.102.194 SUSANA E. GONZALEZ D.N.I 28.661.011 LEANDRO RICARDO LOCKETT D.N.I 29.706.683 SILVANA MARIEL MAGLIONE D.N.I 23.007.209 JOSE EDUARDO GONZALEZ ACEVEDO D.N.I 18.189.212 JESICA GABRIELA WOODYATT D.N.I 21.849.474 MARIA DE LAS MERCEDES MARINICH D.N.I 26.730.645 DAVINA LAZARZUK D.N.I 21.837.779 ANDRES R. PRIETO D.N.I 7.658.783 GLADYS OLGA GLIBOTA D.N.I 17.969.645 FANNY GRACIELA LEGUIZAMON D.N.I 12.462.823 MARIA CLARA ALEGRE D.N.I 5.442.273 SILVINA EMA VIGIL D.N.I 20.214.045 MARIA NIDIA ORDIZ D.N.I 13.902.714 SANDRA PEDERNERA D.N.I 17.251.737 PATRICIA MERINO D.N.I 12.466.431 CLAUDIA CAROLINA FERNANDEZ D.N.I 22.905.499 MARIO ROBERTO AQUINO D.N.I 21.833.615 LAURA KOHAN D.N.I 13.559.528 NELSON JOSE MACHIBORODA D.N.I 23.105.383 ANA M.F. DE LA PUENTE D.N.I 16.931.459 DIEGO FERNANDO CENZANO D.N.I 26.334.427 FABIAN VARGAS D.N.I 17.084.723 SERGIO JOAQUIN CONRADI D.N.I 20.961.716 SONIA PICALUK D.N.I 24.751.601 MARIANA EMILSES RAFEL D.N.I 20.342.030 CLAUDIA PAGURA D.N.I 21.490.004 CLELIA AVILA D.N.I 14.472.224 HORACIO ADOLFO FONTANA D.N.I 23.658.160 GABRIELA GALASSI D.N.I 23.685.707 NATALIA BALMA D.N.I 24.890.617 ANDREA MARIANA ACOSTA D.N.I 23.575.819 VERONICA VANESA LIPPS D.N.I 24.576.513 MARIELA L. GUTIERREZ, D.N.I. Nº 24.319.689 EMILCE TICHI, D.N.I. Nº 28.002.437 MELINA MOSER, D.N.I. Nº 25.621.870 MARÍA ELENA BAUER, D.N.I. Nº 22.713.929 MAGALÍ PREZ DE ARRIORTUA, D.N.I. Nº 36.287.181 SONIA CLAUDIA MARIELA PICALUK, D.N.I. Nº 24.751.601 CARLA GABRIELA ARAUJO, D.N.I. Nº 33.925.829 SOLEDAD DEL CARMEN MAROTO, D.N.I. Nº 21.941.048 PATRICIA ALEJANDRA TEVES, D.N.I. Nº 14.472.391 JUANA M. SAEZ, D.N.I. Nº 20.488.781 CRISTIAN MORALES, D.N.I. Nº 32.854.729 SILVANA BEATRIZ CIMBARO CANELLA, D.N.I. Nº 18.006.646 PEDRO LUIS MARINICH, D.N.I. Nº 20.651.135 NATASHA OSTAPCZUK, D.N.I. Nº 34.868.427 GISELLE MARINA CUSSIGH, D.N.I. Nº 35.685.650 LAURA KARINA FOGAR, D.N.I. Nº 23.237.268 JUAN JOSÉ MARTIN, D.N.I. Nº 21.048.019 MARTA ARACELI PITRA, D.N.I. Nº 23.445.788 ALDO MAROTO, D.N.I. Nº 7.895.789 IVANA PATRICIA JANOVICH, D.N.I. Nº 20.092.438 ANDREA MARISEL STELLA, D.N.I. Nº 26.515.794 ROMINA MARISEL KRYSOW, D.N.I. Nº 33.500.972 JAVIER PEREZ, D.N.I. Nº 20.495.016 EDA LEONOR GONZALEZ, D.N.I. Nº 16.004.329 LEANDRO FEDERICO ALEM, D.N.I. Nº 26.696.541 CLAUDIA MARISEL CONESA, D.N.I. Nº 29.020.996 VIRGINIA CAROLINA BARKONA, D.N.I. Nº 25.229.100 CAROLINA MARIELA MITIEFF, D.N.I. Nº 28.191.636 VANESA VIVIAN KAMER, D.N.I. Nº 25.518.143 GLADYS CONCEPCIÓN ALDERETE, D.N.I. Nº 11.392.380 CAROLINA NOEMÍ DIAZ, D.N.I. Nº 28.510.625 CELESTE ACOSTA, D.N.I. Nº 26.072.862 LUCÍA SORAYA MOSELLI, D.N.I. Nº 20.094.114 EDUARDO RAMÓN BERNACHEA, D.N.I. Nº 22.131.106 GLADIS MABEL RIVERO, D.N.I. Nº 20.768.469 MAGDALENA JULIETA FERNANDEZ FLORENTIN, D.N.I. Nº 34.702.764 GABRIEL ALEJANDRA RAMIREZ, D.N.I. Nº 21.941.094 ALICIA GRACIELA HONCZARUK, D.N.I. Nº 24.112.450 ORLANDO RICHARD PARUZZO, D.N.I. Nº 17.685.122 ARACELI DAISI ZUAZQUITA, D.N.I. Nº 21.662.206 MABEL PETRIS, D.N.I. Nº 17.465.911 NADIA IRYS MALVINA SALMON, D.N.I. Nº 31.871.940 MARÍA DEL ROSARIO BENINATI, D.N.I. Nº 12.816.901 MARÍA LAURA ABECASIS, D.N.I. Nº 31.294.816 ANDREA YANINA FIOL, D.N.I. Nº 29.767.849 HORACIO A. MASDEU, D.N.I. Nº 23.397.433 MARÍA ALEJANDRA VELOZO, D.N.I. Nº 21.349.536 RAMÓN SEBASTIÁN OJEDA, D.N.I. Nº 26.984.579 GASTÓN LUIS DELSEGGIO, D.N.I. Nº 27.397.866 MIRNA MORENO, D.N.I. Nº 26.225.331 OLGA MABEL BRAVO, D.N.I. Nº 11.484.563 GABRIELA NOELIA ROBLEDO, D.N.I. Nº 25.229.380 LILIANA MARLENE TORRESETTI, D.N.I. Nº 12.592.236 LAURA NOEMÍ MEDINA, D.N.I. Nº 30.748.119 MARÍA LUISA ARTIEDA, D.N.I. Nº 24.826.888 MARÍA AGUSTINA ALVAREZ MARTIN DE BONILLA, D.N.I. Nº 17.754.501 OSVALDO RODRIGO GOMEZ, D.N.I. Nº 26.526.471 CLAUDIA SILVANA PADOVAN, D.N.I. Nº 31.112.021 NATALIA DELLA MAGDALENA, D.N.I. Nº 25.196.224 GUILLERMO FEDERICO CORREGIDO, D.N.I. Nº 13.901.579 VALERIA D. DOMINGUEZ, D.N.I. Nº 27.850.427 YOLANDA ESTELA WICLE, D.N.I. Nº 14.735.137 LUISA GABRIELA LEGUIZAMON, D.N.I. Nº 24.837.438 PATRICIA SILVIA FERRANDO, D.N.I. Nº 12.555.288 JORGE PABLO MACIAS, D.N.I. Nº 22.491.752 LORENA IVON CEBALLOS, D.N.I. Nº 27.710.539 PILMAIQUÉN MARÍA GARCIN, D.N.I. Nº 23.696.493 JORGE WASHINGTON SIBERT, D.N.I. Nº 17.369.662 ROSANA BEATRIZ VALDIVIESO, D.N.I. Nº 22.905.399 JOSÉ ESCOBAR, D.N.I. Nº 17.766.023 FERMÍN EDUARDO OSUNA, D.N.I. Nº 21.351.121 GISELLA EMILCEN FELDMANN, D.N.I. Nº 32.746.102 PATRICIA GALASSI, D.N.I. Nº 20.192.979 OLGA SARTORI, D.N.I. Nº 16.004.015 NATALIA PEGORARO, D.N.I. Nº 28.602.013 FABIANA GUTTNER, D.N.I. Nº 25.466.295 SILVIA ORTIZ, D.N.I. Nº 21.623.434 DIANA CAMELIA SOTO, D.N.I. Nº 25.534.241 LAURA ANALÍA CAÑETE, D.N.I. Nº 24.397.893 SARA GLADIS ALEGRE, D.N.I. Nº 20.780.562 JUAN ANDRÉS SIRICH, D.N.I. Nº 21.349.173 LAURA ANDREA BENCHART, D.N.I. Nº 23.915.335 MARÍA ELISA REZATO, D.N.I. Nº 26.140.414 PAOLA CLERICI, D.N.I. Nº 26.968.154 SILVIA ELINA PADILLA, D.N.I. Nº 20.093.657 MARIELA SANABRIA, D.N.I 25.346.417 ALICIA S. FERRER, D.N.I 27.556.890 NANCY A. POGORZELEC, D.N.I 28.315.443 MARIELA CRISTINA TRASANTE, D.N.I 21.759.195 HUGO O. CASTILLO, D.N.I 17.406.546 CLAUDIO RAUL VARGAS, D.N.I 22.082.450 RAFAEL GUILLERMO SANCHEZ, D.N.I 7.924.183 MARÍA AMELIA SANCHEZ, D.N.I 28.602.075 ILDA MARÍA SANTOS, D.N.I 21.346.550 GABRIELA C. GORRIARENA, D.N.I 23.658.239 EMILCE ANDREA LOZINA, D.N.I 22.797.815 MARÍA NOELIA BELBEY, D.N.I 31.109.694 KARINA ALVAREZ, D.N.I 33.996.750 PATRICIA GOMEZ, D.N.I 23.070.155 EVEREST JOVANOVICH, D.N.I 16.898.151 VIVIANA MARIEL PASSI PEREZ, D.N.I 20.591.935