“Necesitamos un aumento del cien por ciento en el sueldo básico”

En una nueva semana de movilizaciones de los médicos de la salud pública ,en reclamo por la recomposición salarial, Colman expresó a elDiario de la Región que necesitan que todo el esfuerzo invertido en tantos años de estudio se vean remunerados en un sueldo digno que hoy se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, “este reclamo viene de larga data, pero en un momento lo pasamos a un segundo plano, por la pandemia y porque siempre hemos puesto como prioridad la atención al paciente dejando de lado la cuestión monetaria, pero ya no se puede seguir con estos sueldos con los que no llegamos a fin de mes, ya que estamos cobrando un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Hoy una familia tipo necesita al menos 70 mil pesos y el sueldo básico de un médico es de apenas $18.700, por lo que se termina recurriendo a trabajar de guardia, pero este es otro punto de conflicto porque es terrible lo poco que nos están pagando las guardias en relación a otras provincias. Esto, sumado a que debemos pagar cursos que rondan los $15 mil, nos termina dejando sin nada a fin de cuentas”, afirmó. Añadiendo, “es por esto que nos manifestamos, realmente estamos cansados, queremos dialogar y desde el gobierno no nos reciben. La ministra Paola Benítez jamás nos citó como para intentar al menos llegar a un acuerdo, por lo que estamos agotados, se no está acabando la nafta”.

Además, Colman aclaró, “desde la facultad nos enseñan que la medicina es una cuestión de servicio. Incluso en esta pandemia nos topamos con este virus que era una novedad para todos y comenzamos a recabar toda la información posible para poder atender de la mejor manera, pero consideramos que todo el tiempo que nos hemos formado y todo el esfuerzo que hemos invertido, pasando en algunos casos más de la mitad de la vida estudiando, merece ser redituado mediante un sueldo para vivir tranquilos”.

SUELDOS

DESACTUALIZADOS

La doctora sostuvo que los salarios en Chaco no han recibido una actualización dese hace al menos 20 años, ya que su recibo de sueldo exhibe como ayuda por escolaridad de una sus hijas, el mísero saldo de $3, “son valores que quedaron en la prehistoria”, comentó a este matutino.

Por otra parte, enfatizó que la recomposición salarial debe iniciar por el sueldo básico ($18.700 aprox) y el pago de las horas guardia, “como mínimo necesitamos el doble de lo que estamos cobrando hoy, es decir un aumento del 100%, porque incluso de ser así el básico se iría a unos 36 mil pesos y de todas maneras sigue siendo poco. Sinceramente no nos pusimos a hablar en números, pero es urgente subir el sueldo base y sobre eso el valor de la hora de guardia. Los aplausos ya no nos sirven, queremos poder vivir tranquilamente con un salario digno”.

CONTINUAN

LAS MEDIDAS

Por último, Colman adelantó que la semana próxima continuarán con su reclamo pacífico frente a las entradas de los nosocomios, “en conjunto con la Gremial Medica decidimos que continuaremos con las medidas el lunes, martes y miércoles de la semana próxima, manteniendo las medidas hasta que se dignen a recibirnos de parte del gobierno provincial”. También apuntó a que siempre se han manejado con respeto a la ciudadanía, ya que nunca se cortaron las calles y “jamás hemos descuidado la parte del paciente, de hecho, nos acomodamos y vamos rotando para no descuidar ningún servicio de guardia o de atención a los pacientes”, finalizó.