New York Knicks se sumó a la lucha por Facundo Campazzo

Varios equipos de la NBA siguen de cerca al base argentino Facundo Campazzo, y ahora se agregó la franquicia que lo quiere para reflotar a la institución: New York Knicks.

Campazzo es una de las grandes figuras del básquet europeo y sus buenas actuaciones en Real Madrid siguen despertando el interés de franquicias de la NBA.

Afirman que Campazzo jugará gratis en Real Madrid para ir a la NBA. Ahora, surgió el interés de Knicks de Nueva York, que podría buscarlo cuando se abra el mercado de fichajes.

Todo el mundo da por hecho que Campazzo tendrá su futuro en la NBA, previo pago de los seis millones de euros que tiene de cláusula de salida en el equipo español y ahora se especula con los posibles equipos que lo podrían sumar en la liga de Estados Unidos.

El favorito en las apuestas es Minnesota Timberwolves, que tiene a Pablo Prigioni como entrenador asistente y que sólo tiene a D’Angelo Russell como base.

Otra posibilidad es la de Dallas Mavericks para que reemplace a José Juan Barea como suplente de Luka Doncic, mientras que la tercera opción es San Antonio Spurs, que cuentan con el antecedente de Emanuel Ginóbili y el visto bueno de Gregg Popovich.

La última franquicia interesada es New York Knicks. Según información de Marc Berman del New York Post, el equipo viene siguiendo la evolución de Campazzo y estaría dispuesto a fichar al argentino para intentar reflotar a una institución que en los últimos años no logra pelear con los mejores.

DECK ES OTRO PRETENDIDO

Real Madrid venció a Barcelona en la final de la Supercopa de España con Facundo Campazzo siendo MVP del encuentro. Sin embargo, más allá de esta noticia, el otro argentino que disputó el partido, Gabriel Deck, concluye el contrato con el Merengue esta temporada y hasta la fecha, no renovó. Según Marca, dos franquicias de la NBA están interesadas en el santiagueño.

A pesar de que las negociaciones entre el club español y el deportistas se iniciaron hace semanas, aún no se llegó a ningún acuerdo. El alero de 25 años llegó a Madrid en julio de 2018, luego de su paso por San Lorenzo. A su vez, el medallista panamericano es la tercera vez que logra la Supercopa de España. La obtuvo en 2018, 2019 y, además, logró la Liga ACB 2018/19.

Su representante, aseguró que «si hay posibilidades de la NBA, las podemos tomar cuando se abra para los agentes libres. Esperaremos hasta octubre».

NBA: MIAMI HEAT SE QUEDÓ CON EL PRIMER DUELO

Miami Heat se adelantó anteanoche con el primer duelo ante Boston Celtics por 117-114, en la final de la Conferencia Este de la NBA. En un encuentro dramático, Heats remontaron una desventaja de 12 puntos en el último cuarto y terminó dando vuelta el marcador en el tiempo suplementario.

El base esloveno Goran Dragic, con un saldo de 29 puntos, resultó una de las grandes figuras del quinteto ganador. También, se destacaron el alero Jimmy Butler, con 20 unidades, y el pivote Bam Adebayo, con 18.

En Celtics, el alero Jayson Tatum contribuyó con 30 puntos, mientras que el escolta Marcus Smart terminó con 26. El segundo juego será mañana, a las 20, en el complejo de Disney de Orlando.

Por su parte, Nuggets de Denver hizo saltar todos los pronósticos después de eliminar a Los Ángeles Clippers y ser el próximo rival de los Lakers en las finales de la Conferencia Oeste. Nuggets, con el base canadiense Jamal Murray y el pivote serbio Nikola Jokic, remontaron dos derrotas y tras vencer por 104-89 a Clippers, en el 7° partido, acabó anotándose por 4-3 la serie al mejor de siete.