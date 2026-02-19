DestacadasLa Economía SocialÚltimas noticias

No hay cooperativismo fuerte con trabajadores empobrecidos

La Prensa Limitada se une al paro general y reafirma su posición como integrante de la Fedecara de incondicional apoyo a la clase trabajadora.

La Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina para otra Economía (Fedecara) manifiesta su firme adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 19.

Asimismo, respaldamos el plan de lucha orientado a frenar la avanzada del Poder Ejecutivo Nacional contra los derechos de las y los trabajadores, especialmente ante el tratamiento de la denominada Ley de “Modernización Laboral” en la Cámara de Diputados de la Nación.

Si bien nuestra conformación jurídica se basa en la autogestión productiva y no depende de patrones ni jerarquías que impongan reglas unilaterales, somos plenamente conscientes de nuestra identidad: somos trabajadoras y trabajadores.

Entendemos que la defensa de los derechos laborales debe ser universal. No hay cooperativismo fuerte en un país con trabajadores empobrecidos.

Desde Fedecara rechazamos cualquier intento de coartar derechos conquistados con décadas de esfuerzo y sacrificio. Nos posicionamos firmemente en contra del retroceso en materia de derechos: No permitiremos que se desmantelen las garantías que protegen la dignidad del trabajador.

Denunciamos a su vez que la apertura comercial indiscriminada sólo favorece a intereses multinacionales, generando hambre, dependencia y el saqueo de nuestros recursos, como lo demuestran hoy los miles de puestos de trabajo perdidos especialmente de la empresa FATE, que deja casi mil trabajadores en la calle.

Defenderemos la construcción de una Patria desde las bases, priorizando la producción local y el mercado interno, porque entendemos que la única manera de engrandecer nuestra Nación es garantizando el bienestar de quienes la construyen día a día con su esfuerzo.

Llamamos a todas las cooperativas asociadas y al movimiento de la economía solidaria a visibilizar este reclamo en cada rincón del país.

