Centro de Documentación Indígena: “No somos un recuerdo lejano, seguimos presentes”

Esta semana, el Centro de Documentación Indígena (CDI) cumplió seis años. Se creó un 16 de septiembre de 2015. La entidad que rescata la memoria documental indígena de Chaco “es fundamental ya que da la posibilidad de que los miembros de los pueblos indígenas de aquí y de otras partes, de posicionarse de otra manera”, afirmó Shailili Zamora Aray, en comunicación con elDIARIO de la Región. Esto es, “siendo gestores, productores y difusores de los conocimientos de sus pueblos desde su propia perspectiva, ya no como informantes ni desde la exotización. Decidiendo por ellos mismos qué presentar y cómo presentarlo. También es un impulso para los jóvenes estudiantes indígenas de pensar y practicar la investigación y sus profesiones relacionadas con la temática”, explicó.

Zamora Garay es descendiente de los pueblos wichí y kariña, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Información, bibliotecaria y coordinadora del Centro de Documentación Indígena “No’lhametwet” del programa Pueblos Originarios del Instituto de Cultura de Chaco.

Consultada por los recientes hechos y procesos históricos de reparación hacia los pueblos indígenas chaqueños, como por ejemplo la Masacre de Napalpí, dijo: “en primer lugar, que se reconozca el hecho y que luego se lo lleve a juicio como una mínima expresión de la reparación histórica para los pueblos indígenas”. “De por sí la historia está omitiendo y tergiversando otros tantos hechos históricos relacionados con los pueblos indígenas. Revisar la historia en el marco de la provincialización es un hito que puede dar paso a otros cambios. Porque no sólo se trata de reconocer la preexistencia de los indígenas, sino que han convivido con ellos y pues todavía existimos, no somos un recuerdo lejano, si no que seguimos presentes, seguimos luchando por nuestros derechos”, aseguró.

Por último, comentó que a futuro piensan llevar adelante no sólo algunos proyectos de manera presencial, empezando con la participación en el festival “ancestral y contemporáneo” que comienza hoy, donde habrá una muestra de libros de la biblioteca del CDI y parte del equipo estará en algunas de las mesas como ponentes. “Además, estamos coordinando para realizar proyectos más en territorio del interior, relacionados con educación intercultural y la producción de documentos impresos que ayuden a la labor de los/las profesores/as y estudiantes. Y también proyectos en relación con la erradicación de la discriminación y el racismo en la educación”, agregó.

QUÉ ES

El CDI es una unidad compleja de información especializada en la temática indígena. Recopila, organiza y promociona documentaciones, producciones, imágenes y conocimiento generado por autores, referentes e instituciones vinculadas con los pueblos indígenas.

Se ubica en Pellegrini 272, en Resistencia, y es gestionado en forma conjunta por trabajadores indígenas y no indígenas del Instituto de Cultura de Chaco, pertenecientes en su mayoría a los pueblos wichí, qom y moqoit, quienes planifican y ejecutan actividades que son coordinadas y dirigidas por personal indígena. Su nombre “No’lhametwet” es un término en idioma wichí que significa lugar de nuestra palabra.

El CDI está compuesto por una biblioteca, un archivo que contiene documentos en diversos formatos y soportes; desde impresos, fotográficos a un acervo de arte y artesanía indígena, por último, un área de investigación. También ofrece talleres de promoción de la lectura, pensamiento y prácticas indígenas. Y desde la pandemia realizó conversatorios a través de plataformas digitales con innumerables referentes indígenas de la región, el país y Latinoamérica.

Se origina a partir de un grupo de trabajadores indígenas del programa Cultura de los Pueblos Originarios, quienes crearon el proyecto del CDI en 2015. Es la primera institución en la provincia que genera producciones propias a partir de las recopilaciones de fuentes documentales impresas y digitales sobre la temática indígena. Desde el año 2019, el CDI integra la coalición para la erradicación del racismo en la educación superior, iniciativa llevada adelante por la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.