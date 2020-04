Novak Djokovic, contrariado a vacunarse contra el coronavirus

«Personalmente estoy contra la vacunación y no me gustaría que alguien me obligue a vacunarme para poder viajar. Pero, si esto se convierte en una obligación, ¿qué va a pasar entonces?. Entonces tendré que tomar una decisión», dijo en una videollamada desde Marbella (España), donde se encuentra en cuarentena.

Djokovic ve poco probable que las competencias de tenis se reanuden antes de agosto o septiembre. «Hipotéticamente, la temporada continuaría en julio, agosto o septiembre; pero, las probabilidades no son grandes. Y si bien entiendo, después de la estricta cuarentena habrá obligatoriedad para la vacuna, que aún no existe», indicó.

Por otra parte, cayeron mal en el mundo de la medicina sus declaraciones. Ayer, en Sportia, el infectólogo Daniel Stamboulian habló al respecto y lamentó su postura.

“La verdad es que existen grupos antivacunas; pero, si llega a haber una vacuna adecuada para la COVID-19 yo creo que él va a tener que dársela también”, dijo.

“Hay varios proyectos, uno de Oxford dice que en agosto van a estar bastante avanzados. Esperemos”, agregó.

Finalmente, señaló: “Creo que lo de Djokovic es un comentario que, como otros que hacen contra las vacunas, no va a tener mucho fundamento”.

«LOS BULLS, UN CIRCO DE COCAÍNA Y MARIHUANA»

El legendario jugador de la NBA estadounidense Michael Jordan reveló que los Chicago Bulls eran «un circo de cocaína y marihuana» cuando se incorporó al plantel en calidad de novato, al promediar la década del ’80.

«Cuando llegué a los Bulls los veteranos del equipo hacían cosas que nunca había visto: fumaban marihuana y tomaban cocaína», refirió Jordan en la serie documental The Last Dance, que recorre la temporada 1997-98 en la que los Bulls aseguraron el tricampeonato y Jordan consiguió su sexto anillo con la franquicia del estado de Illinois.

Su Majestad contó: “Durante la pretemporada, estuve en el hotel buscando a mis compañeros y llegue a una puerta donde pude escuchar a alguien decir ‘shhhh’. Entonces oí una voz que preguntaba: ‘¿Quién es?’; respondí: ‘ MJ’ y dijeron: ‘Dios, es sólo el novato'», continuó.

«Cuando abrieron la puerta pude ver a todo el equipo ahí adentro. Tenían líneas de cocaína por todas partes, pipas de marihuana y había mujeres … Era un verdadero circo», recordó. «Entonces dije: ‘me voy, si alguien viene sería tan culpable como el resto», entendió. He estado solo desde entonces. Nunca fumé, nunca usé cocaína y en ese momento ni siquiera bebí», concluyó.

GASTÓN GAUDIO, CON UNA CAUSA PENAL

Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino de Copa Davis, incumplió la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno por la pandemia de coronavirus. El extenista no pudo justificar su presencia en las calles porteñas al ser abordado por efectivos de la Policía.

Gaudio, de 41 años, estaba acompañado por el productor Sebastián Ortega en el barrio de Recoleta. Se excusó con que estaba camino a un supermercado cercano a su domicilio (fue cerca de las 20.30 y deben cerrar a las 20 en Capital Federal); pero, el personal de la Comisaría 2a decidió labrarle una notificación, que derivó en una causa penal por incumplir el artículo 205 del Código Penal y sería reprimido con prisión de seis meses a dos años.