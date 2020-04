El viernes, se estrena en Fox Premium de América Latina The New Pope, nueva temporada de The Young Pope, dirigida por el italiano Paolo Sorrentino (el mismo de la oscarizada La grande bellezza) y con protagónicos de Jude Law y John Malkovich.

La secuela está compuesta por nueve episodios de una hora cada uno y se sumerge otra vez en los pasillos del Vaticano y los secretos de los particulares personajes del universo religioso.

La primera entrega de esta ficción de Fox, The Young Pope, relató el controvertido inicio del pontificado del papa Pío XIII, primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia. Interpretado por Jude Law, el impredecible Pío XIII navegó las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución. Para su mano derecha, el secretario de Estado del Vaticano, Angelo Voiello (Silvio Orlando), la severidad de Pío ilustraba el abismo entre el papado y el resto de la humanidad y sospechaba que no era el pueblo quien se alejaba de Dios, sino el Santo Padre mismo.

The Young Pope concluyó con Pío XIII desplomándose frente a una plaza colmada de fieles en Venecia, después de creer que había visto a sus padres, quienes lo abandonaron cuando era niño y cuya pérdida nunca superó.

The New Pope comienza varios meses después de ese fatídico ataque cardíaco de Pío XIII, con el pontífice en coma y con el Secretario de Estado Voiello listo para convocar a una nueva elección papal. Después de un paréntesis impredecible y misterioso, Voiello tiene éxito en conseguir que Sir John Brannox (John Malkovich), un aristócrata inglés moderado, encantador y sofisticado, llegue al trono papal adoptando el nombre de Juan Pablo III.

El nuevo Papa parece perfecto, pero oculta secretos y cierta fragilidad e inmediatamente comprende que no será fácil reemplazar al carismático Pío XIII. Colgando entre la vida y la muerte, Lenny Belardo se ha convertido en un Santo para miles de fieles que ahora lo idolatran, alimentando el contraste entre los fundamentalismos.

Mientras tanto, la Iglesia se enfrenta a escándalos sexuales, idólatras y posibles ataques terroristas que amenazan con devastar las jerarquías de manera irreversible y a peligros externos que golpean los símbolos del cristianismo. Sin embargo, como es habitual, en el Vaticano nada es lo que parece. El bien y el mal van de la mano a través de la historia y para llegar a su confrontación, hay que esperar a que los eventos sigan su curso.

En esta nueva temporada, introduce además a nombres como Sharon Stone, Javier Cámara (el español coprotagonista de Hable con ella, de Almodóvar) y hasta Marilyn Manson.