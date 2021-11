Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo: «Se esta buscando pasar por arriba las causas judiciales referidas a los desmontes”

En lo que refiere a la lucha contra los desmontes, la agrupación Somos Monte Chaco es una de las referencias a nivel regional y nacional, por lo que elDiario de la Región dialogó con una de sus integrantes, Débora Paez, para conocer lo referido al proyecto de ley Nº 1110/21 presentado en la Legislatura a fines de octubre, el cual tenía como objetivo “prorrogar el ordenamiento territorial del bosque nativo que fuera aprobado por la ley 1.762 R (antes ley 6.409) lo cual significa una violación de los derechos humanos involucrados y del sistema de actualización instituido en la legislación aplicable”. Al respecto, Paez afirmó que “el Poder Legislativo tiene intenciones de pasar por arriba al Poder Judicial dado que hay dos causas por el tema de los desmontes. Cuando nos enteramos que ese proyecto se iba a presentar en el recinto legislativo (a fines de octubre) realizamos una convocatoria, pero como fue todo sobre la hora no pudimos hacer algo muy masivo, pero afortunadamente se logró frenar de alguna manera este proyecto que busca favorecer los desmontes”. Además, agregó: “Ahora estamos en la puja para que este proyecto caiga definitivamente, ya que en esa sesión no se llegó a votar, pero la realidad es que pueden insistir para que salga. Nos oponemos totalmente porque lo que busca este proyecto es que se mantenga el proceso de actualización de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativo (OTBN) y que se permita que el poder Ejecutivo otorgue permisos para desmontes, siendo que desde 2014 se está peleando para que se realice la actualización de los OTBN, y si bien en muchas cuestiones no estamos de acuerdo en el proceso de actualización del mismo si creemos que es necesario e incluso hemos respondido cada vez que nos han informado y hasta hemos celebrado estos avances. Lo que sostenemos es que este proceso debe ser participativo, pero en especial debe ser progresivo, jamás regresivo porque así lo dice la ley de bosques”.

ACOMPAÑAMIENTO POSITIVO

A su vez, Paez se refirió a la vuelta de los encuentros y actividades con la comunidad, “venimos de realizar una actividad el domingo en el Aljibe de Méndez de concientización, la cual venimos haciéndola en varios lugares para transmitir a la sociedad la situación con los desmontes, la contaminación, también lo que paso con las fabricas tanineras en Puerto Tirol, pero todo en pos de concientizar a los chaqueños de lo que está pasando en la provincia”, comentó.

“Este año volvimos a convocar a la gente, pero lo hicimos muy de a poquito, donde la primera actividad que hicimos fue hace unos meses cuando inauguramos el mural en homenaje a Rolando Núñez, el cual fue uno de los fundadores de Somos Monte, pero esto lo hicimos en julio recién, cuando recién se empezaba flexibilizar las medidas con respecto al público. Y ahora realizamos esta segunda actividad donde la gente podía acercarse sin limitación de aforo. Realmente siempre hemos visto mucha predisposición de la gente a informarse, llevándose los volantes que realizamos, nos siguen por las redes sociales donde volcamos información día a día y un claro ejemplo es del acompañamiento es la junta de firmas donde ya estamos próximos a llegar a las 30 mil contra los desmontes, por lo que siempre hubo un acompañamiento muy positivo”, sostuvo con respecto al regreso de actividades dada las flexibilizaciones en contexto de pandemia.

FUMIGACIONES

Por último, la entrevistada valoró la llegada a los medios nacionales de lo sucedido en la localidad de Roca con respecto a las fumigaciones con agrotóxicos que afectó a decenas de pobladores, los cuales terminaron en el hospital local, “nos enteramos por algunos medios y cuando chequeamos con la Red de Salud Ramón Carrillo nos confirmaron la información de la masiva intoxicación por fumigación de agrotóxicos. A raíz de eso y por las publicaciones en nuestras redes sociales, referentes del ambientalismo nacional replicaron la información difundiéndose masivamente y donde medios nacionales se hicieron eco de esto”, agregó. A su vez, Paez detalló que si bien hay mucha gente que agradece la difusión también hay temor por denunciar a los responsables, “estamos hablando de personas internadas, animales y plantaciones dañados. De hecho, no se sabe aún las consecuencias definitivas de esto porque la rociarte con agrotóxicos puede derivar en enfermedades a largo plazo, así que estamos al tanto de cómo evolucionan las personas afectadas. También nos enteramos de un episodio similar en Pampa del Indio, por lo que buscamos testimonios en primera persona, pero pese al agradecimiento por la difusión, muchos tienen temor de denunciar estas prácticas”, finalizó.