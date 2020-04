Organizaciones feministas repudiaron el fallo de la jueza Pereyra

Luego de que la jueza de Garantías, María de las Mercedes Pereyra, expresó que los delitos de violencia de género, no son considerados “tan graves” para ella, las organizaciones de mujeres del Chaco realizaron un comunicado en el cual repudian no solo los dichos de la magistrada sino la liberación otorgada a un acusado de agredir a su ex pareja. “Denunciamos la violencia institucional que sin dudas ejerce esta magistrada, representante del Poder Judicial”.

En lo que respecta al acusado, identificado como Mauro Martínez, la jueza plantea que se le concede la liberación dado que “padece asma”, considerándolo como paciente de riesgo frente al Covid-19.

Las organizaciones de mujeres, acompañadas por abogados especialistas en materia de violencia de género, entienden que la jueza de Garantías N° 1 no tenía competencia material, pues aún ni siquiera se había expedido el Equipo Fiscal interviniente acerca de lo requerido, resolviendo en consecuencia, un beneficio de prisión domiciliaria a favor del imputado, que trae, entre otros, un agravio concreto: la violencia institucional hacia la Sra. Victoria Deldo y la de su hija menor de edad, establecida en el artículo 4 de la ley 26485, de Protección Integral de la Mujer. Poniéndolas así, en un riesgo vital la integridad psico-física de ambas.

“El otorgamiento de la prisión domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva mediante la exclusiva invocación de que concurre en el caso alguno de los presupuestos legales que, en principio, habilitan su concesión como se realizó en este caso y su decisión no se encuentra fundado porque no existieron motivos médicos ni normativos para brindarle al agresor este beneficio. En efecto, la recomendación de los ministros del Superior Tribunal de Justicia respecto a las prisiones domiciliarias aclara que se deben considerar los casos particulares de aquellas personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, personas embarazadas y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH con correspondiente certificación médica”.