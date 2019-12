“Orgullosxs de ser”, ll marcha de diversidad de géneros en Sáenz Peña

(Alejandro Escalante/Corresponsalía Saénz Peña). Por segundo año consecutivo, se realizó el sábado por la tarde la segunda marcha del orgullo en las calles de Sáenz Peña. La convocatoria reunió a las agrupaciones e integrantes de comunidades de diversidad de géneros, que desde la plaza Juan B. de Justo, calle 12 esquina 3 del Ensanche Sur, caminaron por las calles del centro de la ciudad hasta la calle 7 y 10. Allí, se montó un escenario en el que desfilaron modelxs con ropas de Divertex, la primera cooperativa de diversidad sexual de ropas en la localidad.

Así, y bajo la consigna “Orgullosxs de ser”, la organización a cargo de Diverge, la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Sáenz Peña y Divertex señalaron que “marchamos porque el amor no daña a nadie”.

La actividad también sirvió para reavivar los reclamos de las comunidades que responden a la ausencia del Estado, que debería garantizar la implementación efectiva de las leyes de diversidad sexual en todos los ámbitos: salud, es decir garantizar el acceso a medicamentos, hormonas y atención especializadas, laboral con la incorporación de cupos en las áreas públicas y privadas promovidas desde los gobiernos correspondientes y en los ámbitos educativos a través de las ESI.

En esta línea, la diputada provincial, Gladis Cristaldo, participó de la propuesta y comentó a elDIARIO de la Región que en “esta segunda marcha del orgullo, nos parece primordial acompañar el trabajo que hace la oficina de Diversidad del Municipio y visualizar la demanda que la tiene la comunidad LGTB Q+ porque entendemos que las normas conseguidas en el último año por esta oficina maximizan el crecimiento en la localidad y pone al servicio herramientas

para que las leyes de diversidad de género, la ley de matrimonio igualitario y el protocolo de atención de los abortos legales, sean realmente operativas y accesibles.

Por su parte, Camila Rinaldi, en representación de la Universidad aseveró que “tratamos de mostrar una masividad de apoyo para demostrar que la diversidad no es ajena a la construcción de conocimientos para cambiar paradigmas de comprensión de las nuevas identidades sexuales y nuevos géneros”.

A su turno, desde la oficina municipal, Cinthia Claps agradeció el acompañamiento al trabajo que se viene realizando y “a las compañeras de otras localidades por el compromiso y por poner el cuerpo para las cuestiones de diversidad sexual, la cual es muy invisibilizada”.

“Sáenz Peña es una ciudad muy conservadora, falta mucho por hacer, pero es importante mostrar el trabajo que se realiza con el Municipio y el gobierno provincial. Tenemos algunas falencias en cuantos, a los recursos, pero seguimos avanzando y trabajando para subsanarlas”, admitió.

Choni Pérez, en representación de la secretaría de Derechos Humanos y Géneros, también dijo presente en la convocatoria. “Estamos para apoyar el movimiento de los colectivos, porque en esta nueva gestión de gobierno de Jorge Capitanich y Analía Rach la cuestión de géneros va ocupar un lugar importante y van a dar contenido a esta nueva etapa”, agregó.

Por último, Úrsula Sabarece, referente del movimiento en Resistencia compartió su alegría y resaltó a este medio que es fundamental derribar barreras y construir desde la diversidad y la divergencia. “Nosotros siempre estuvimos, sólo que antes no teníamos el valor de salir a las calles en esta sociedad machista. Seguimos teniendo miedos pero es necesario afrontarlos y mostrarnos tal cual somos. Respetando a todos los sectores sociales, para desarrollarnos libremente, para construir una sociedad equitativa, es decir romper con el estereotipo de una sociedad binarie y comenzar con un colectivo social de género fluido, conceptos que vamos a ir entendiéndolos con el tiempo a fuerza de militancia, por eso es importante marchar y mostrarnos”, resaltó.

En cuanto al avance de la ley de cupo laboral trans, Sabarece explicó “que si bien la ley no está instrumentada, existe un instrumento normativo en el cada municipio puede adoptarlo. Existe una gran deuda social con la comunidad travesti y trans que no puede acceder a trabajos formales justamente porque socialmente no están admitidas las nuevas identidades de géneros.

Y en este punto, resaltó el rol de la Muncipalidad de Sáenz Peña que manifestó voluntad de trabajar con las postulantes trans para ocupar cargos en comercios y otras áreas. El 95 por ciento, se dedica a la prostitución porque socialmente así se nos relega. Pagamos el doble de alquiler que cualquier inquilino o inquilina. Estas son las desiguldades que se tienen que acabar”, enfatizó.

Finalmente, invitó a “fortalecernos y apropiarnos de las leyes que nos asisten e irrumpir en todos los ámbitos para trabajar en las nuevas políticas de inclusión y transformación social”.

Participaron distintas agrupaciones políticas, como Avance Popular, Furia Trava, Revuelta Feminista, La Cámpora quién contó con la presencia de la concejal electa Luisina Lita.